Пакистан отримав перший вантаж російської нафти

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, вже прибув до пакистанського порту Карачі.

Про це пише Reuters.

"Радий повідомити, що перший вантаж російської нафти зі знижкою прибув до Карачі, і завтра розпочнеться її відвантаження, – написав Шаріф у Твіттері.

Він додав, що це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану й початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією.

Очікується, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис. барелів на день.

Угода, укладена у квітні, передбачає, що Пакистан буде купувати лише сиру нафту, а не очищене паливо.

Як пише Reuters, Пакистан наразі перебуває під загрозою дефолту. Як здійснюватиметься оплата, поки що незрозуміло, але припускають, що це може бути бартерний обмін.

Зауважимо, Пакистан закуповує російську нафту за зниженими цінами з неявної згоди Сполучених Штатів. Вашингтон усвідомлює тиск, з яким стикаються уряди, щоб забезпечити доступне паливо, і кожна країна повинна буде зробити власний вибір щодо імпорту енергоносіїв.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.Рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні.

Тому в ЄС закликали обмежити імпорт індійського палива, виготовленого з російської нафти, адже таким чином країна-агресор РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів.

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