Первые недели отопительного сезона: тенденции и ожидания

Прошли первые две недели от старта нынешнего отопительного сезона в Украине. Напомним, с 14 октября часть регионов, в том числе Киев, приступили к подключению заведений социальной сферы к теплу. Начало отопительного сезона позволяет выделить определенные тенденции, наблюдаемые на рынке и ожидания прохождения зимы.

Потребление природного газа постепенно растет — более 55 миллионов кубометров в сутки, что является самым высоким уровнем с марта, то есть с конца прошлого отопительного сезона. Прежде всего, увеличили потребление бытовые потребители, производители тепловой энергии и начавшие отопление бюджетные учреждения.

Так, если в начале месяца бытовые потребители использовали около 6 миллионов кубометров газа в сутки, то с 20 октября потребление бытовыми потребителями превышает 20 миллионов кубометров в сутки. Бюджетные организации в начале месяца использовали менее 50 тысяч кубометров газа в сутки, а после 20 октября — более 4 миллионов кубометров газа в сутки.

Таким образом, потребление газа превышает объемы внутренней добычи. Однако сезон закачки газа в подземные хранилища продолжается за счет природного газа, поступающего в Украину из Европы. Объемы импортного ресурса также постепенно сокращаются — до 6 миллионов кубометров 27 октября.

Объемы закачки газа в украинские подземные хранилища, соответственно, также снижаются, опустившись ниже 1 миллиона кубометров в сутки по состоянию на 25 октября, как свидетельствуют данные AGSI .

Запасы природного газа в украинских хранилищах превышают 12,9 млрд кубометров с учетом активного газа долгосрочного хранения и буферного газа. Уже в ближайшие дни закачка газа в хранилища, скорее всего, прекратится на фоне дальнейшего роста объемов потребления. Накопившихся объемов газа в хранилищах достаточно для прохождения отопительного сезона, о чем сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Относительно тёплая погода по всей территории Украины во второй половине октября позволяет удерживать объемы потребления на стабильном уровне. Также, благодаря теплой погоде, подключение жилых домов с централизованным отоплением можно отложить на ноябрь. Напоминаю, согласно норме, местные власти принимают решение о начале отопительного сезона для бытовых потребителей после того, как среднесуточная температура воздуха держится на уровне 3°С в течение трех дней с прогнозом на похолодание.

Безусловно, прохождение нынешнего отопительного сезона во многом будет зависеть от зимы. При относительно теплой зиме, которая наблюдалась в последние годы, никаких проблем возникнуть нет. Если же зима будет более холодной, то Украине, вероятно, придется импортировать дополнительные объемы природного газа для покрытия пиковых потребностей. Такая опция сохраняется, поскольку у Украины есть гарантированные мощности для импорта природного газа из европейских стран.

По информации ICIS , ООО "Оператор ГТС Украины" и венгерский оператор ГТС FGSZ согласовали продолжение действия увеличенных гарантированных мощностей для импорта газа в Украину на 1 квартал 2025 года. Согласно сообщению на платформе RBP от 21 октября, около 10 млн куб м в сутки закаливаемой мощности будет доступно для бронирования на квартальных, месячных и ежедневных аукционах на период с 1 января по 31 марта 2025 года.

Значительную часть зимнего спроса газа удастся покрыть за счет внутренней добычи, которая в последние месяцы растет как за счет государственных компаний, так и частных.