Перші тижні опалювального сезону: тенденції та очікування

Пройшли перші два тижні від старту цьогорічного опалювального сезону в Україні. Нагадаю, з 14 жовтня частина регіонів, в тому числі Київ, розпочали підключення закладів соціальної сфери до тепла. Початок опалювального сезону дозволяє виділити певні тенденції, що спостерігаються на ринку та очікування щодо проходження зими.

Споживання природного газу поступово зростає — до понад 55 мільйонів кубометрів на добу, що є найвищим рівнем з березня, тобто з кінця минулого опалювального сезону. Передусім, збільшили споживання побутові споживачі, виробники теплової енергії та бюджетні установи, що почали опалення.

Так, якщо на початку місяця побутові споживачі використовували близько 6 мільйонів кубометрів газу на добу, то з 20 жовтня споживання побутовими споживачами перевищує 20 мільйонів кубометрів на добу. Бюджетні організації на початку місяця використовували менше ніж 50 тисяч кубометрів газу на добу, а після 20 жовтня — понад 4 мільйони кубометрів газу на добу.

Таким чином, споживання газу перевищує обсяги внутрішнього видобутку. Однак, сезон закачування газу до підземних сховищ продовжується за рахунок природного газу, що надходить до України з Європи. Обсяги імпортного ресурсу також поступово скорочуються — до понад 6 мільйонів кубометрів 27 жовтня.

Обсяги закачування газу до українських підземних сховищ, відповідно, також знижуються, опустившись нижче 1 мільйона кубометрів на добу станом на 25 жовтня, як свідчать дані AGSI.

Запаси природного газу в українських сховищах перевищують 12,9 мільярда кубометрів з урахуванням активного газу довгострокового зберігання та буферного газу. Вже найближчими днями закачування газу до сховищ, скоріш за все, припиниться на фоні подальшого зростання обсягів споживання. Накопичених обсягів газу в сховищах достатньо для проходження опалювального сезону, про що повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відносно тепла погода по всій території України в другій половині жовтня дозволяє втримувати обсяги споживання на стабільному рівні. Також завдяки теплій погоді підключення житлових будинків з централізованим опаленням можна відкласти на листопад. Нагадую, згідно норми, місцева влада приймає рішення щодо початку опалювального сезону для побутових споживачів після того, як середньодобова температура повітря тримається на рівні 3°С впродовж трьох днів з прогнозом на похолодання.

Безумовно, проходження цьогорічного опалювального сезону багато в чому буде залежати від зими. При відносно теплій зимі, які спостерігалися в останні роки, жодних проблем виникнути немає. Якщо ж зима буде значно холоднішою, то Україні, ймовірно, доведеться імпортувати додаткові обсяги природного газу для покриття пікових потреб. Така опція зберігається, оскільки Україна має гарантовані потужності для імпорту природного газу з європейських країн.

За інформацією ICIS, ТОВ "Оператор ГТС України" та угорський оператор ГТС FGSZ узгодили продовження дії збільшених гарантованих потужностей для імпорту газу до України на 1 квартал 2025 року. Відповідно до повідомлення на платформі RBP від 21 жовтня, близько 10 млн куб м на добу гартованої потужності буде доступно для бронювання на квартальних, місячних та щоденних аукціонах на період з 1 січня по 31 березня 2025 року.

Значну частину зимового попиту газу вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку, який в останні місяці зростає, як за рахунок державних компаній, так і приватних.