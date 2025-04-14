Победители конкурса на новую генерирующую мощность: с Мазепой и без "Укрнафты"

В "Укрэнерго" 11 апреля определили победителей конкурса на новую генерирующую мощность. Ими стали 7 компаний, суммарно мощность их предложений составила 316 МВт.

Итак, победителями конкурса признаны:

МАГНАТ, братья Вячеслав и Геннадий Фурса

ООО "Магнат Энерго" (учредителем является ООО Агропромышленная компания МАГНАТ, которую контролируют братья Вячеслав и Геннадий Фурса. Конечные бенефициарные владельцы — Виктория Драч, Андрей Фурса): объект 79 МВт на Франковщине — € 549 588 за МВт

ООО СП "Агродар" (учредителем является ООО Агропромышленная компания МАГНАТ, контролируемая братьями Вячеславом и Геннадием Фурсом): объекты на Черниговщине и Франковщине — € 557 148 за МВт (с НДС).

ООО Агрохолдинг "Радосвет" (учредителем является ООО Агропромышленная компания МАГНАТ, контролируемая братьями Вячеславом и Геннадием Фурсом): объекты в Киевской и Черниговской — € 557 148 за МВт (с НДС).

"Конкорд Кепитал" Игоря Мазепы

ЧАО Кривой Рог Цемент (входит в Группу Конкорд Кепитал Игоря Мазепы. 100% акций принадлежит кипрской ОВЕРИН ЛИМИТЕД. Конечными бенефициарными владельцами являются Игорь Мазепа (Конкорд) и Виталий Антонов (Галнефтегаз (ОККО))0 Объект .

"Драгон Капитал" Томаша Фиалы

ООО Пауэр 1 (Драгон Капитал Томаша Фиалы): объекты в Закарпатье — первый — € 300 000 за МВт (с НДС), второй — € 400 000 за МВт (с НДС).

Другие

ООО Станция Индустриальная (компания зарегистрирована в Ивано-Франковской области, конечный бенефициарный владелец – Юлия Савко): для объекта 25 МВт на Франковщине — € 780 000 за МВт (с учетом НДС)

ООО Норт Ленд (основателем является Александр Артемчук): объект 6,9 МВт на Франковщине — €648 000 за МВт (с НДС).

Наибольшее предложение поступило от компаний, контролируемых агропромышленной компанией "Магнат", бизнесменов Вячеслава и Геннадия Фурсы из Черниговщины.

Предложения от победителей конкурса на новую генерирующую мощность, суммарно МВт

Победители имеют 20 календарных дней с даты получения договоров на их подписание и внесение гарантийного обеспечения в объеме 30 000 евро за 1 МВт мощности. В случае отказа от заключения договора — гарантийное обеспечение на участие в конкурсе взимается в пользу оператора системы передачи.

Эти объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

Отклонены предложения от трех компаний — ПАО "Укрнафта", "Инжур Энерджи" и Далорт. В частности, "Укрнафта" участвовала в конкурсе с объектами Полтавской области на 19,88 МВт; в Черкасской области на 19,88 МВт и во Львовской области на 27,24 МВт.

В "Инжур Энерджи", входящем в R EIT - компанию Inzhur , под конкурс предлагали объект на 50 МВт в Киеве, за €840 000 за МВт. Ранее в "Инжуре" уже привлекали средства от инвесторов под объекты, победившие в спецаукционах "Укрэнерго" на 5-летние контракты на вспомогательные услуги.

Как отметили в "Укрэнерго", предложения участников не соответствовали условиям конкурса, в частности, речь идет о превышении предельной цены закупки и отсутствии информации о минимальном сроке оплаты предоставленной услуги по развитию новой генерирующей мощности.