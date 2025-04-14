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Переможці конкурсу на нову генеруючу потужність: з Мазепою та без "Укрнафти"

В "Укренерго" 11 квітня визначили переможців конкурсу на нову генеруючу потужність. Ними стали 7 компаній, сумарно потужність їх пропозицій склала 316 МВт. 

Отже, переможцями конкурсу визнані:

МАГНАТ, брати В’ячеслав та Геннадій Фурса

ТОВ "Магнат Енерго" (засновником є ТОВ Агропромислова компанія МАГНАТ, яку контролюють брати В’ячеслав та Геннадій Фурса. Кінцеві бенефіціарні власники – Вікторія Драч, Андрій Фурса): обʼєкт 79 МВт на Франківщині — € 549 588 за МВт (з ПДВ)

ТОВ СП "Агродар" (засновником є ТОВ Агропромислова компанія МАГНАТ, яку контролюють брати В'ячеслав та Геннадій Фурса): обʼєкти на Чернігівщині та Франківщині — € 557 148 за МВт (з ПДВ).

ТОВ Агрохолдинг "Радосвіт" (засновником є ТОВ Агропромислова компанія МАГНАТ, яку контролюють брати В'ячеслав та Геннадій Фурса): обʼєкти на Київщині та Чернігівщині — € 557 148 за МВт (з ПДВ).

"Конкорд Кепітал" Ігоря Мазепи

ПрАТ Кривий Ріг Цемент (входить в Групу Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи. 100% акцій належить кіпрській ОВЕРІН ЛІМІТЕД. Кінцевими бенефіціарними власниками є Ігор Мазепа (Конкорд) та Віталій Антонов (Галнафтогаз (ОККО)): обʼєкти на Дніпропетровщині — € 400 000 за МВт (з ПДВ).

"Драгон Капітал" Томаша Фіали

ТОВ Пауер 1 (Драгон Капітал Томаша Фіали): обʼєкти на Закарпатті — перший - € 300 000 за МВт (з ПДВ), другий — € 400 000 за МВт (з ПДВ).

Інші

ТОВ Станція Індустріальна (компанія зареєстрована в Івано-Франківській області, кінцевий бенефіціарний власник – Юлія Савко): для обʼєкту 25 МВт на Франківщині — € 780 000 за МВт (з урахуванням ПДВ)

ТОВ Норт Ленд (засновником є Олександр Артемчук): об’єкт 6,9 МВт на Франківщині — € 648 000 за МВт (з ПДВ).

Найбільша пропозиція надійшла від компаній, які контролює Агропромисова компанія "Магнат", бізнесменів В’ячеслава та Геннадія Фурси з Чернігівщини.

Пропозиції від переможців конкурсу на нову генеруючу потужність, сумарно МВт

Фото 2 — Переможці конкурсу на нову генеруючу потужність: з Мазепою та без "Укрнафти"

У переможців є 20 календарних днів з дати отримання договорів на їх підписання та внесення гарантійного забезпечення в обсязі 30 000 євро за 1 МВт потужності. У випадку відмови від підписання договору  гарантійне забезпечення на участь в конкурсі стягується на користь оператора системи передачі.

Ці обʼєкти мають бути побудовані та введені в експлуатацію до кінця 2027-го року.

Відхилено пропозиції від трьох компаній  ПАТ "Укрнафта", "Інжур Енерджі" та Далорт. Зокрема, "Укрнафта" брала участь у конкурсі з обʼєктами на Полтавщині на 19,88 МВт; на Черкащині на 19,88 МВт та на Львівщині на 27,24 МВт.

В "Інжур Енерджі", що входить в REIT-компанію Inzhur, під конкурс пропонували обʼєкт на 50 МВт у Києві, за € 840 000 за МВт. Раніше в "Інжур" вже залучали кошти від інвесторів під обʼєкти, які перемогли у спецаукціонах "Укренерго" на 5-річні контракти на допоміжні послуги.

Як зазначили в "Укренерго", пропозиції учасників не відповідали умовам конкурсу, зокрема, йдеться про перевищення граничної ціни закупівлі та відсутність інформації щодо мінімального строку оплати наданої послуги з розвитку нової генеруючої потужності.

Окремо слід зазначити, що наразі вже активно будуються обʼєкти, які перемогли у минулорічних спецаукціонах «Укренерго» на 5-річні контракти на допоміжні послуги. Зокрема, компанія "УЗЕ Стрий-1", що входить в структуру Концерну Галнафтогаз (ОККО), отримала ліцензію на зберігання енергії. А на засіданні 15 квітня Енергорегулятор видасть ліцензію ще одній батарейці KNESS.