Почему не произошло бума распределенной генерации в 2024 году?

На прошлой неделе в сети живо обсуждали сколько же было построено или не построено газовой генерации. Поводом стало опубликованное ответное письмо оператора системы передачи на депутатский запрос, что обусловило шквал публикаций, в том числе и спекулятивного характера, в СМИ и телеграмм каналах,

После активных дискуссий, а иногда и спекуляций в сети, были даже разъяснения по поводу обнародованных данных. В частности, речь шла, что опубликованные данные не включали сведения о мощностях, которые строил бизнес для собственных нужд, не подключаясь к объединенной энергосистеме. Эти мощности в условиях острого дефицита смогут покрывать потребности отдельных потребителей, построивших собственную генерацию для своих нужд. Точно так же не учтены мощности, которые построены (или почти построены), но не введены в эксплуатацию и не осуществляют выдачу электроэнергии в сеть. А это условно может произойти завтра или через неделю, изменяя реальный показатель построенной распределенной генерации.

Кроме того, говоря о распределенной генерации, следует учитывать и солнечные электростанции, в том числе и расположенные на крышах. А это сотни мегаватт введенных в эксплуатацию солнечных панелей. Только без подключения к сети в прошлом году бизнес ввел в эксплуатацию более 500 МВт. Еще больше было подключено солнечных электростанций на крышах домохозяйств. В целом следует помнить, что строительство распределенной генерации было существенно упрощено после отмены части регуляторных процедур, что ускорит этот процесс.

Конечно, можно дискутировать реально ли было построить больше, и на сколько больше и почему не построено. Но разговор о причинах более важен.

Четко прослеживается тенденция, как коммерческие потребители электроэнергии строят генерацию для самообеспечения без подключения к сети исключительно для собственных нужд.

С одной стороны, это свидетельствует о непонимании особенностей подключения к сети и работе на рынке, чтобы торговать электроэнергией, зарабатывая на этом и быстрее оккупируя купленное и установленное оборудование. То есть непрофильный бизнес не знает, как подключиться и как стать участником рынка электроэнергии.

Однако очевидно, что в случае ожидаемых доходов от такой деятельности бизнес быстро преодолевал бы этот барьер отсутствия знаний и опыта. К тому же, надо понимать, что и прайс-кэпы на рынке электроэнергии не вечны, ведь среди условий интеграции украинского энергорынка с европейским есть требование их фактической отмены в том виде, в каком они сейчас.

Однако проблемой и преградой для доходной работы остаются долги на рынке, в том числе на балансирующем. Складывается ситуация, когда продав электроэнергию, можно ожидать год-полтора на получения средств. И это не побуждает входить в рынок тех, кто уже построил собственные энергомощности.

В 2024 г. задолженность на балансирующем рынке перед НЭК «Укрэнерго» выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд. грн. В свою очередь, долг Укрэнерго перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект, который частично уменьшит долги. Закон предусматривает перераспределение средств Укрэнерго, полученных от деятельности по диспетчерскому управлению Укрэнерго в 2023-2024 годах на погашение долгов на балансирующем рынке, перед ГП "Гарантированный покупатель" для выплат производителям электроэнергии по ВИЭ и выплаты долгов владельцам домашних СЭС. Кроме этого, в конце прошлого года регулятор утвердил тариф, по которому Укрэнерго, вероятно, не будет формировать долги по выплатам "Гарантированному покупателю" в 2025 году (финансирование зеленых производителей), хотя и не сможет покрыть долги предыдущих периодов.

Однако такие шаги половинчатые, и не решают проблему в целом, ведь это реактивные меры в то время, когда игнорировать проблему долгов уже невозможно. Поэтому такое перераспределение средств не решает проблему в целом. Вместо этого нужны проактивные меропрития - системная политика, которая смогла бы сбалансировать рынок и постепенно ликвидировать долговое бремя на нем. Это ключевая предпосылка появления новой генерации, крайне необходимой в условиях, когда враг регулярно разрушает энергосистему.