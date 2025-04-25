Проблемы и развитие зеленой энергетики: между вызовами и возможностями

Развитие рынка возобновляемой энергетики в Украине не просто актуальный тренд, а ответ на стратегические вызовы. С одной стороны это реакция на угрозы, связанные с войной и повреждением критической инфраструктуры. С другой — системная трансформация энергетического сектора, позволяющая смотреть в будущее с большим оптимизмом.

Однако вместе с ростом интереса к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), растет и перечень проблем, требующих неотложного решения.

Мощности растут, но не без труда

В 2024 году темпы установки солнечных электростанций в Украине практически удвоились. ТОП-25 компаний-инсталляторов суммарно ввели в эксплуатацию в Украине и за ее пределами более 700 МВт мощностей СЭС.

В этот рейтинг вошло и “ЭНЕРГО-ПЛЮС” , которое по итогам года добавило в общую генерацию несколько фотовольтаических объектов, общей установленной мощностью 152 кВт .

Указанный рост подтверждает, что, несмотря на войну, энергетический кризис и логистические проблемы, бизнес и частные потребители активно инвестируют в солнечную энергетику. Это не только экономически целесообразно, но и логично, учитывая поврежденную централизованную инфраструктуру.

Установление своих СЭС позволяет предприятиям сокращать затраты, уменьшать зависимость от графиков отключений и повышать стабильность своей работы.

В этом контексте показателен пример – запуск первой СЭС сетью METRO в Украине. Объект в Виннице на 880 кВт обеспечивает до 30% потребления торгового центра. Компания уже планирует масштабировать опыт путем установки солнечных станций в магазинах Львова и Ивано-Франковска и довести общую генерацию до 3 МВт .

Такая динамика ясно показывает: для крупного бизнеса зеленая энергетика становится частью энергетической стратегии.

Солнце и ветер: не только о СЭС

Хотя именно солнечная энергетика сегодня доминирует по количеству новых объектов ( 75% всех ВИЭ в Украине), ветровая генерация тоже активно развивается.

В Кировоградской области начато строительство ветропарка мощностью 93 МВт . Ее реализует компания ETG за финансирование Укргазбанка, ЕБРР и МФК.

Первая очередь проекта уже профинансирована на 26 млн евро .

Такие объекты — это не только инвестиции в производство чистой энергии. Это вклад в региональное развитие, занятость, повышение энергобезопасности.

Энергоэффективность становится стандартом

С 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу требования по сертификации зданий по стандарту НВЭБ (near zero energy buildings).

Это означает, что проекты новых зданий могут быть сертифицированы по европейскому образцу как энергоэффективные.

Хотя стандарт пока не обязателен, он открывает возможность повышения экономической эффективности объектов и снижения расходов на коммунальные услуги. Для рынка ВИЭ это создает дополнительный спрос на локальную генерацию – в частности, на крышные СЭС и аккумуляторные системы.

Бизнес выбирает независимость

Среди трендов 2025 года интерес бизнеса к собственной генерации. Как показывают примеры LogicPower, установка СЭС мощностью 30 кВт позволяет сократить расход автомойки на 70% и окупается за два года. Это не только экономия – это вопросы энергонезависимости, стабильности и конкурентоспособности.

Аналогичные проекты все чаще реализуются в логистике, агросекторе, промышленных объектах. Спрос на аккумуляторные решения быстро растет. Это свидетельствует об изменении парадигмы – предприятия больше не хотят быть просто потребителями.

Аграрии тоже на пути трансформации

Зеленая энергетика проникает и в агросектор. Внедрение СЭС, биогазовых установок, систем энергосбережения уже не исключение, а все чаще правило.

Такие технологии позволяют не только снизить затраты, но и отвечать требованиям европейских рынков, где экологичность продукции становится стандартом.

Агробизнес видит в зеленой трансформации возможность, а не только давление. Разумеется, проблемы остаются (от нехватки финансирования до кадрового голода), однако движение уже началось.

Новые вызовы – старая бюрократия

Несмотря на положительные сдвиги, есть ряд системных проблем, замедляющих "зеленый переход". Одним из главных является вопрос земли.

Сегодня большое количество проектов заблокировано из-за невозможности изменить целевое назначение участков, где планировалось строительство СЭС или ВЭС.

Законопроект №12283 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о продлении сроков действия документов по планированию территорий" мог бы разрешить ситуацию, позволив учитывать действующие схемы планирования территорий вместо обязательного их пересмотра. По оценкам профильных ассоциаций, это разблокирует строительство 4-6 ГВт новых мощностей в ближайшие три года.

Впрочем, законопроект пока ожидает второго чтения в Верховной Раде. Поэтому ситуация остается неопределенной, а инвесторы вынуждены ждать.

Еще одна проблема – низкая прогнозируемость регуляторной политики. Например, в октябре 2024 года были проведены "зеленые аукционы", однако из запланированных 110 МВт было разыграно только 0,99 МВт .

Причины фактического провала аукционов — низкие тарифы, отсутствие гарантий и нежелание инвесторов сотрудничать с госпредприятиями, имеющими негативную историю платежей.

Финансовый долг как тормоз развития

Одним из болезненных вопросов развития зеленой энергетики остается то, что за последние годы рынок ВИЭ накопил значительные долги.

По официальным данным ГП "Гарантированный покупатель", по состоянию на начало 2025 года задолженность перед производителями зеленой электроэнергии составила 22,3 млрд грн . Хотя по сравнению с августом 2024 года она уменьшилась на 37% , долговое бремя остается серьезной проблемой.

Причиной этой ситуации является хроническое недофинансирование тарифа НЭК "Укрэнерго" в части, которая направляется на развитие ВИЭ. Это произошло из-за того, что парламент не закладывал в бюджет средства на покрытие соответствующей части расходов.

Как следствие, долги "Укрэнерго" перед "Гарпоком" автоматически стали долгами перед инвесторами. Очевидно, без должной финансовой основы сложно говорить о масштабных инвестициях в новые проекты.

Пора действовать

Но следует отдавать себе отчет, что украинская возобновляемая энергетика – это не абстрактное "завтра". Это уже сегодня: с проектами, вызовами, прорывами и ошибками.

И именно сегодня должны закладывать фундамент, чтобы отрасль стала мощной опорой экономики:

Полностью погасить долги перед инвесторами;

упростить земельное законодательство для запуска новых проектов;

Предоставить государственные стимулы — гранты, налоговые льготы, гарантии;

Создать специализированный государственный орган по поддержке ВИЭ;

Поощрять государственно-частные партнерства;

Усилить сотрудничество между бизнесом, образованием и наукой.

Поэтому необходимо сотрудничество бизнеса, государства, науки и местных общин. Требуются четкие правила, гарантированные обязательства и честная конкуренция.

А главное , нужна вера в то, что даже в самые тяжелые времена мы способны создавать устойчивые, эффективные и современные энергетические решения.