Рынок горючего перед зимним затишьем. На сколько подорожает топливо на украинских АЗС в октябре

В сентябре горючее на украинских АЗС росло в цене, догоняя мировые цены на нефть и топливные котировки в странах ЕС. В октябре сезон активного потребления горючего продолжится до осенних дождей, поэтому топливо имеет потенциал к росту, однако цены может сдержать стабилизация цен или вообще удешевление нефти.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в последний рабочий день сентября ритейлеры сделали еще один шаг к психологической отметке в 60 грн/л. Два крупных оператора OKKO и WOG подняли стоимость бензина и ДТ на 1,0 грн/л, в тот же день более 10 региональных сетей прибавили 0,3 - 1,0 грн/л.

"Вероятно, следующий шаг вверх следует ожидать от АЗС "Привата" и "Укрнафты". Также операторы продолжают повышать цены на сжиженный газ. На АЗС KLO автогаз подорожал на 40 коп./л до 25,99 грн/л. UPG увеличили цены на 20 коп./л до 25,58 грн/л в среднем в сети.На Востоке и центральных областях на АЗС Parallel газ подорожал на 24 коп./л до 25,99 грн/л Также рост зафиксирован на АЗС многих региональных и локальных операторов рынка Средняя розничная цена LPG за несколько дней увеличилась на 4 коп./л – с начала месяца на 1,87 грн/л – до 25,66 грн/л ($954-990/т без налогов). параллельное подорожание бензина на АЗС, соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 держится на уровне 47%», – говорит Сиренко.

По его словам, предложения дизтоплива в группе на прошлой неделе (25 сентября - 1 октября) начинались от 47,50-47,90 грн/л (1107-1118 долларов/тонна без налогов) по пограничным базисам на условиях предзаказа, однако подавляющее большинство объявляли цены от 48,00-49,00 грн/л (1121-1148 долларов/тонна без налогов) по Югу при среднем уровне по Одесскому региону 48,74 грн/л (1141 долларов/тонна без налогов).

Рынок бензинов на прошлой неделе оставался условно стабильным, средние цены двигались разносторонне. Средняя стоимость бензина А-92 выросла по состоянию на пятницу 29 сентября на 0,26% (+0,12 грн/л) по отношению к пятнице 22 сентября, до 45,79 грн/л, а средняя А-95 уменьшилась на 0,40% (–0,19 грн/л) до 47,91 грн/л.

Будут ли расти цены на топливо в октябре?

Сиренко отмечает, что в октябре крупнейшие игроки топливного ритейла шагать в цене и дальше, но при стоимости нефти эталонной марки Brent в 95 долларов за баррель, стоимость литра бензина и дизтоплива остановится на отметке 59,99 грн. С учетом скидок в 4 гривны за литр, средняя цена дизтоплива в Украине составит 55 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что рынок горючего в октябре будет относительно спокоен. При этом цены на АЗС будут отталкиваться в первую очередь ресниц цен на нефть.

"Сейчас цена эталонной марки Brent колеблется в пределах 92-95 долларов за баррель. И если цена не закрепится на отметке 95 долларов, то вполне возможен разворот цен. Текущая ситуация на нефтяном рынке базируется на желании только одной страны – Саудовской Аравии. Но сама эта страна в результате снижения добычи сырья теряет рынок, а его объемы замещаются. А среди стран-членов ОПЕК наметились противоречия в вопросе о целесообразности политики снижения добычи, поскольку такие страны могут больше потерять, чем получить из-за торможения экономики и деградации спроса", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что после 20 октября станет понятен дальнейший тренд на мировом нефтяном рынке, поскольку этой дате будут предшествовать заседания министров стран-членов ОПЕК, а также другие ключевые события, охарактеризующие дальнейший спрос на нефть.

Леушкин говорит, что после удорожания цены на АЗС OKKO и WOG вероятно произойдет и удорожание других сетей, таких как "Авиас" и "Укрнафта", а также ряд мелких игроков в регионах. Однако, при условии, что мировые цены на нефть останутся на том же уровне, на котором они сейчас дальнейшее подорожание топлива на АЗС может вообще не состояться.

"Рынок сегодня вообще достиг какой-то достаточной точки, дальнейшее повышение не обязательно. Оно было бы комфортным для сетей АЗС, можно было бы на гривну поднять цены. Но самые большие игроки рынка могут провести это удорожание просто сократив свои скидки", – говорит Леушкин.

По его словам, потребление горючего остается высоким главным образом за счет аграриев, а также перевозчиков зерна. Пока логистика зерна серьезно изменилась. Сейчас зерно не возят по железной дороге на элеваторы, а используют для перевозок в основном автомобильный транспорт, что повышает потребление горючего. В целом сезон высокого потребления топлива будет продолжаться до осенних дождей, когда работу в поле уже невозможно выполнять.