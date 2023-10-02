Ринок пального перед зимовим затишшям. На скільки здорожчає паливо на українських АЗС у жовтні

У вересні пальне на українських АЗС зростало в ціні, наздоганяючи світові ціни на нафту та паливні котирування в країнах ЄС. У жовтні сезон активного споживання пального продовжиться до осінніх дощів, тож паливо має потенціал до зростання, проте ціни може стримати стабілізація цін, або ж взагалі здешевшання нафти.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що в останній робочий день вересня ритейлери зробили ще один крок до психологічної позначки в 60 грн/л. Два великі оператори OKKO та WOG підняли вартість бензину та ДП на 1,0 грн/л, в той же день понад 10 регіональних мереж додали 0,3 - 1,0 грн/л.

"Ймовірно, наступний крок догори слід очікувати від АЗС "Привату" та "Укрнафти". Також оператори продовжують підвищувати ціни на скраплений газ. На АЗС KLO автогаз подорожчав на 40 коп./л до 25,99 грн/л. UPG збільшили ціни на 20 коп./л до 25,58 грн/л в середньому в мережі. На Сході та центральних областях на АЗС Parallel газ подорожчав на 24 коп./л до 25,99 грн/л. Також, зростання зафіксоване на АЗС багатьох регіональних та локальних операторів ринку. Середня роздрібна ціна LPG за декілька днів збільшилася на 4 коп./л – з початку місяця на 1,87 грн/л – до 25,66 грн/л ($954-990/т без податків). З огляду на паралельне подорожчання бензину на АЗС, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 тримається на рівні 47%", - каже Сіренко.

За його словами, пропозиції дизпалива в гурті на минулому тижні(25 вересня - 1 жовтня) розпочинались від 47,50-47,90 грн/л (1107-1118 доларів/тонна без податків) за прикордонними базисами на умовах передзамовлення, проте переважна більшість оголошували ціни від 48,00-49,00 грн/л (1121-1148 доларів/тонна без податків) по Півдню при середньому рівні по Одеському регіону 48,74 грн/л (1141 доларів/тонна без податків).

Ринок бензинів протягом минулого тижня залишався умовно стабільним, середні ціни рухались різносторонньо. Середня вартість бензину А-92 зросла станом на п'ятницю 29 вересня на 0,26% (+0,12 грн/л) щодо п’ятниці 22 вересня, до 45,79 грн/л, а середня А-95 зменшилась на 0,40% (–0,19 грн/л), до 47,91 грн/л.

Чи зростатимуть ціни на пальне у жовтні?

Сіренко зазначає, що у жовтні найбільші гравці паливного ритейлу крокувати в ціні й далі, але при вартості нафти еталонної марки Brent в 95 доларів за барель, вартість літра бензину та дизпалива зупиниться на позначці 59,99 грн. З урахуванням знижок в 4 гривні за літр, середня ціна дизпалива в Україні складатиме 55 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що ринок пального в жовтні буде відносно спокійний. Разом з цим ціни на АЗС відштовхуватимуться в першу чергу вій цін нафти.

"Зараз ціна еталонної марки Brent коливається в межах 92-95 доларів за барель. І якщо ціна не закріпиться на позначці 95 доларів, то цілком можливим буде розворот цін. Поточна ситуація на нафтовому ринку базується на бажанні лише однієї країни - Саудівської Аравії. Але сама ця країна внаслідок зниження видобутку сировини втрачає ринок, а її обсяги заміщуються. А серед країн-членів ОПЕК намітилися протиріччя в питанні щодо доцільності політики зниження видобутку, оскільки такі країни можуть більше втратити ніж здобути через гальмування економіки та деградації попиту", - каже Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що після 20 жовтня стане зрозумілим подальший тренд на світовому нафтовому ринку, бо цій даті передуватимуть засідання міністрів країн-членів ОПЕК, а також інші ключові події, які охарактеризують подальший попит на нафту.

Льоушкін каже, що після здорожчання ціни на АЗС OKKO та WOG ймовірно відбудеться й здорожчання інших мереж такий як "Авіас" та "Укрнафта", а також ряду дрібних гравців в регіонах. Проте, за умови, якщо світові ціни на нафту залишаться на тому ж рівні на якому вони є зараз подальше здорожчання палива на АЗС може взагалі не відбутися.

"Ринок сьогодні взагалі досяг якоїсь достатньої точки, подальше підвищення не обов'язково. Воно було б комфортним для мереж АЗС, можна було б на гривню підняти ціни. Але найбільші гравці ринку можуть провести це здорожчання просто скоротивши свої знижки", - каже Льоушкін.

За його словами, споживання пального наразі залишається високим головним чином за рахунок аграріїв, а також перевізників зерна. Наразі логістика зерна серйозно змінилася. Зараз збіжжя не возять залізницею на елеватори, а використовують для перевезень здебільшого автомобільний транспорт, що підвищує споживання пального. Загалом сезон високого споживання палива триватиме до осінніх дощів, коли роботу в полі вже буде неможливо виконувати.