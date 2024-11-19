Середина ноября: рост потребления, отбор из хранилищ, экспорт и добыча природного газа

Украина уверенно начала осенне-зимний отопительный сезон этого года. Напомним, первые подключения потребителей к теплу начались еще в октябре. Прежде всего подключали к теплу учреждения социальной сферы, такие как школы, детсады и больницы по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений. Ближе к концу октября по стране приступили к подключению к теплу и бытовым потребителям, что означает полноценное начало отопительного сезона.

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Ожидается, что объемы потребления природного газа с подключением все большего количества потребителей к теплу растут. Так, уже 12 ноября объемы потребления газа в Украине превысили 90 миллионов кубометров в сутки. Нынешние объемы потребления заметно выше, чем в прошлом году. Например, 12 ноября прошлого года Украина использовала менее 70 миллионов кубометров газа.

Большие объемы потребления газа в этом году связаны с рядом факторов, среди которых основные — более холодная погода и рост использования газа для генерации электроэнергии. В прошлом году первая половина ноября была достаточно теплой, что позволило начать сезон отбора газа из хранилищ только 7 ноября. Это стало одним из самых поздних начал отбора газа из хранилищ в истории.

В этом году Украина начала отбор газа из подземных хранилищ 1 ноября. В начале ноября в украинских хранилищах удалось накопить более 12,9 миллиарда кубометров природного газа.

Объемы отбора природного газа из хранилищ постепенно растут вслед за ростом потребления газа. Отбор газа из ПХГ 15 ноября впервые с начала месяца превысил 50 миллионов кубометров. Всего в первой половине ноября Украина отобрала из подземных хранилищ более 550 миллионов кубометров природного газа. Таким образом, на середину месяца в украинских ПХГ хранилось 12,4 миллиарда кубометров газа.

Помимо роста потребления на увеличение отборов газа из хранилищ также влияет сохранение экспорта природного газа из "таможенного склада" украинских хранилищ. В первой половине ноября экспорт газа из хранилищ составил в среднем 5,8 миллионов кубометров в сутки. Нерезиденты, которые в прошлые месяцы закачивали природный газ в Украину, скачивают его обратно в европейские страны. Среди экспортеров крупные международные трейдинговые компании, которые видят привлекательные цены в Европе, так и молдавские компании, традиционно зимой отбирающие газ из собственных резервов в Украине.

Отбор газа идет по плану и накопленным ресурсам достаточно для прохождения зимнего периода. Ожидается, что в периоды потеплений, как в эти выходные, объемы потребления будут стабилизироваться.

Важной поддержкой для прохождения отопительного сезона стали закупки "Нефтегаза" ресурса в Европе на средства ЕБРР. Компания закачивала природный газ в "таможенный склад" украинских хранилищ в сентябре-октябре, создавая дополнительный страховой резерв на случай более холодной зимы. При необходимости этот газ будет использован в течение сезона отопления.

Другим положительным фактором является рост объемов добычи природного газа в Украине. газа остается на рынке, поэтому в ближайшие месяцы по всей вероятности, что мы увидим новый максимум.

Компании Группы Нафтогаз — АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" — отчитались об увеличении объемов добычи природного газа на 6% — до 12,3 миллиарда кубометров за 10 месяцев 2024 года. Именно "Укргаздобыча" и "Укрнафта" выступают двигателями увеличения добычи в условиях, когда в течение последнего года крупные частные компании, как "Укрнефтебурение", Smart Energy и "Горизонты", сталкивались с блокировкой спецразрешений и вынужденной остановкой добычи. Остается надеяться, что в течение отопительного сезона никаких ненужных остановок добычи не будет, что позволит Украине пройти эту зиму.