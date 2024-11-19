Середина листопада: ріст споживання, відбір зі сховищ, експорт та видобуток природного газу

Україна впевнено розпочала цьогорічний осінньо-зимовий опалювальний сезон. Нагадаю, перші підключення споживачів до тепла розпочалися ще у жовтні. Перш за все, підключали до тепла заклади соціальної сфери, такі як школи, дитсадки та лікарні за індивідуальними заявками керівників цих установ. Ближче до кінця жовтня по країні розпочали підключення до тепла і побутових споживачів, що означає повноцінний початок опалювального сезону.

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Очікувано, обсяги споживання природного газу з підключенням дедалі більшої кількості споживачів до тепла зростають. Так, вже 12 листопада обсяги споживання газу в Україні перевищили 90 мільйонів кубометрів на добу. Цьогорічні обсяги споживання є помітно вищими, ніж минулого року. Для прикладу, 12 листопада минулого року Україна використала менше ніж 70 мільйонів кубометрів газу.

Більші обсяги споживання газу цього року пов’язані з рядом факторів, серед яких основні — холодніша погода та зростання використання газу для генерації електроенергії. Минулого року перша половина листопада була доволі теплою, що дозволило почати сезон відбору газу зі сховищ лише 7 листопада. Це стало одним з найбільш пізніх початків відбору газу зі сховищ в історії.

Цього року Україна розпочала відбір газу з підземних сховищ 1 листопада. На початку листопада в українських сховищах вдалося накопичити понад 12,9 мільярдів кубометрів природного газу.

Обсяги відбору природного газу зі сховищ поступово зростають слідом за ростом споживання газу. Відбір газу з ПСГ 15 листопада вперше з початку місяця перевищив 50 мільйонів кубометрів. Всього в першій половині листопада Україна відібрала з підземних сховищ понад 550 мільйонів кубометрів природного газу. Таким чином, на середину місяця в українських ПСГ зберігалося 12,4 мільярда кубометрів газу.

Окрім росту споживання на збільшення відборів газу зі сховищ також впливає збереження експорту природного газу з "митного складу" українських сховищ. У першій половині листопада експорт газу зі сховищ становив у середньому 5,8 мільйона кубометрів на добу. Нерезиденти, які у минулі місяці закачували природний газ до України, викачують його назад до європейських країн. Серед експортерів як великі міжнародні трейдингові компанії, які бачать привабливі ціни в Європі, так і молдовські компанії, що традиційно взимку відбирають газ з власних резервів в Україні.

Відбір газу йде за планом і накопичених ресурсів достатньо для проходження зимового періоду. Очікується, що у періоди потеплінь, як цими вихідними, обсяги споживання будуть стабілізуватися.

Важливою підтримкою для проходження опалювального сезону стали закупівлі "Нафтогазу" ресурсу в Європі на кошти ЄБРР. Компанія закачувала природний газ до "митного складу" українських сховищ у вересні-жовтні, створюючи додатковий страховий резерв на випадок більш холодної зими. При потребі, цей газ буде використано протягом сезону опалення.

Іншим позитивним фактором є зростання обсягів видобутку природного газу в Україні. Нагадаю, минулого тижня стало відомо, що видобуток природного газу в Україні в жовтні 2024 року досягли найвищого рівня з початку російського вторгнення — 1,66 мільярда кубометрів. У листопаді тенденція до зростання обсягів видобутку газу залишається на ринку, тому в найближчі місяці цілком ймовірно, що ми побачимо новий максимум.

Компанії Групи Нафтогаз — АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" — відзвітували про збільшення обсягів видобутку природного газу на 6% - до 12,3 мільярда кубометрів за 10 місяців 2024 року. Саме "Укргазвидобування" та "Укрнафта" виступають рушіями збільшення видобутку в умовах, коли протягом останнього року великі приватні компанії, як "Укрнафтобуріння", Smart Energy та "Горизонти", зіштовхувалися з блокуванням спецдозволів та вимушеною зупинкою видобутку. Залишається сподіватися, що протягом опалювального сезону жодних непотрібних зупинок видобутку не буде, що дозволить Україні пройти цю зиму.