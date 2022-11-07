Системные операторы АЗС продолжают сдерживать цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшие украинские сети АЗС продолжают сдерживать розничные цены на бензин и дизельное топливо, несмотря на колебания оптового рынка. Вместе с тем, из-за роста спроса на автогаз со стороны промышленного сектора в октябре в Украину импортировали рекордный объем этого вида горючего.

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"Пока что большие сети АЗС не увеличивают розничные цены на горючее. Хотя учитывая тренды на оптовом рынке, цены на дизельное топливо должны были пойти вверх. Я думаю, что есть определенная договоренность крупных игроков с правительством, поскольку в этом году они получили многое привилегий этого года", - говорит аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Сиренко отмечает, что ситуация несколько отличается на рынке сжиженного газа, где из-за значительного спроса со стороны промышленного сектора цены несколько динамичнее.

"Текущий тренд на рынке автогаза можно объяснить лишь большим спросом со стороны промышленного сектора. Пока промышленность потребляет более 10% всего автогаза, хотя обычно этот показатель не превышал 5%. Если в сентябре до введения акциза в Украину импортировали рекордный объем светлых нефтепродуктов, это в октябре был рекордный импорт сжиженного газа", - говорит Сиренко.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, на оптовом рынке дизельного горючего на западе Украины, цена на 1 грн/л выше, чем на юге.

"Из-за того, что польские трейдеры держат свои премии достаточно высокими, цены на дизтопливо в опте на западе страны, где топливо импортируют из Польши на 1 гривну выше, чем на юге, где его импортируют из Болгарии и Ромунии", - говорит бизнесмен.

По его словам, на рынке подержанной техники в Украине начинают появляться сообщения о продаже автоцистерн, хотя раньше найти автоцистену было сложно.

"Те, кто зашел в бизнес импорта топлива летом, когда рынок был на пике, сейчас начинают думать о выходе из бизнеса и продавать свои автоцистерны. Хотя предложений и немного эта тенденция свидетельствует о возможном сокращении количества игроков на оптовом рынке топлива", - говорит Леушкин. .

В свою очередь Сиренко считает, что говорить о сокращении игроков на рынке пока рано. Из-за спроса на автогаз со стороны промышленности небольшие трейдеры нашли способ торговать даже в условиях сокращения маржи на бензин и дизтопливо.

"Я думаю, что сокращение игроков на рынке следует ожидать ближе к декабрю, когда спрос на два ключевых вида топлива – дизель и сжиженный газ существенно упадут", – говорит эксперт.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз OKKO 51 55 28,99 WOG 52 55 29,05 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,88 28,28 БРСМ-Нефть 47,99 52,99 27,89

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев