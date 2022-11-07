Системні оператори АЗС продовжують стримувати ціни на бензин та дизпаливо

Найбільші українські мережі АЗС продовжують стримувати роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне попри коливання оптового ринку. Разом цим через зростання попиту на автогаз з боку промислового сектору в жовтні в Україну імпортували рекордний об'єм цього виду пального.

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"Поки що великі мережі АЗС не збільшують роздрібні ціни на пальне. Хоча з огляду на тренди на оптовому ринку, ціни на дизельне пальне мали б піти догори. Я думаю, що є певна домовленість великих гравців з урядом, оскільки в цьому році вони отримали багато привілеїв цього року", - каже аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

Сіренко зазначає, що ситуація дещо відрізняється на ринку скрапленого газу, де через значний попит з боку промислового сектору ціни дещо динамічніші.

"Поточний тренд на ринку автогазу можна пояснити лише великим попитом з боку промислового сектора. Наразі промисловість споживає понад 10% всього автогазу, хоча зазвичай цей показник не перевищував 5%. Якщо у вересні до введення акцизу в Україну імпортували рекордний об'єм світлих нафтопродуктів, то в жовтні був рекордний імпорт скрапленого газу", - каже Сіренко.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на оптовому ринку дизельного пального на заході України, ціна на 1 грн/л вище ніж на півдні.

"Через те, що польські трейдери тримають свої премії доволі високими, ціни на дизпаливо в опті на заході країни, де пальне імпортують з Польщі на 1 гривню вище ніж на півдні, де його імпортують з Болгарії та Ромунії", - каже бізнесмен.

За його словами, на ринку вживаної техніки в Україні починають з'являтися повідомлення про продаж автоцистерн, хоча раніше знайти автоцистену було досить складно.

"Ті, хто зайшов в бізнес імпорту палива влітку, коли ринок був на піку, зараз починають думати про вихід з бізнесу та продавати свої автоцистерни. Хоча пропозицій і небагато ця тенденція свідчить про можливе скорочення кількості гравців на оптовому ринку палива", - каже Льоушкін.

В свою чергу Сіренко вважає, що говорити про скорочення гравців на ринку поки зарано. Через попит на автогаз з боку промисловості невеликі трейдери знайшли спосіб торгувати навіть в умовах скорочення маржі на бензин та дизпаливо.

"Я думаю, що скорочення гравців на ринку слід очікувати ближче до грудня, коли попит на два ключових види палива - дизель та скраплений газ суттєво впадуть", - каже експерт.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 51 55 28,99 WOG 52 55 29,05 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,88 28,28 БРСМ-Нафта 47,99 52,99 27,89

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ