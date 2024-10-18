Ситуация в энергосистеме 18 октября: были обесточивания в трех областях

За прошедшие сутки в результате обстрелов и боевых действий произошли обесточивание в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Несмотря на сложные условия, энергетикам удалось восстановить питание для 8760 потребителей.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Южный регион испытал технологические нарушения: были обесточены подстанции и бытовые потребители, снижалось напряжение на объектах энергетики. Питание было восстановлено по резервной схеме.

В Донецкой области в результате боевых действий за минувшие сутки обесточено 14,6 тысяч абонентов. Энергетики возобновили электроснабжение для 8,7 тысяч абонентов. На утро без света остается 181 населенный пункт – 98,6 тысяч абонентов.

В Сумской области из-за технологических нарушений обесточены 202 абонента в 3 населенных пунктах. Всего без электроснабжения 100 населенных пунктов – 9,5 тысячи абонентов.

В Харьковской области на утро из-за боевых действий без напряжения 43,9 тысяч потребителей в 99 населенных пунктах.

В Херсонской области всего в результате боевых действий в г. Херсоне без электроснабжения 3347 потребителей. В области без света более 25 тысяч потребителей в 45 населённых пунктах.

Из-за боевых действий в Черновицкой области остаются обесточенными 26 населенных пунктов — 1,8 тысяч абонентов.

Без электричества остаются 552 населенных пункта

На утро 18 октября в результате боевых действий и технических нарушений частично или полностью остаются без электричества 552 населенных пункта. В то же время энергетики продолжают активно работать над восстановлением электроснабжения.

Подготовка к отопительному сезону продолжается под руководством энергетиков, центральных и местных властей с участием общин. Процесс проходит в условиях значительных повреждений генерационных мощностей и сетевой инфраструктуры, вызванных массированными атаками на энергетическую систему Украины.

Ремонтные работы на объектах генерации и сетях выполняются по графику, а энергосистема остается сбалансированной. Однако из-за постоянных атак восстановительные работы становятся более сложными.

Энергетики призывают украинцев бережно использовать электроэнергию, особенно при пиковых нагрузках с 17:00 до 22:00, чтобы минимизировать риски новых отключений.

Напомним, в течение суток 17 октября в результате обстрелов и боевых действий были зафиксированы обесточивание в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Утром остаются без электроэнергии 486 населенных пунктов.