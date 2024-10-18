Ситуація в енергосистемі на 18 жовтня: були знеструмлення у трьох областях

Протягом минулої доби внаслідок обстрілів та бойових дій відбулися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Попри складні умови, енергетикам вдалося відновити живлення для 8760 споживачів.

Про це повідомили в Міненерго.

Південний регіон зазнав технологічних порушень: були знеструмлені підстанції та побутові споживачі, знижувалася напруга на об'єктах енергетики. Живлення було відновлено за резервною схемою.

У Донецькій області внаслідок бойових дій за минулу добу знеструмлено 14,6 тисячі абонентів. Енергетики відновили електропостачання для 8,7 тисячі абонентів. На ранок без світла залишається 181 населений пункт – 98,6 тисячі абонентів.

У Сумській області через технологічні порушення знеструмлено 202 абоненти у 3 населених пунктах. Всього без електропостачання 100 населених пунктів - 9,5 тисячі абонентів.

У Харківській області на ранок через бойові дії без напруги 43,9 тисячі споживачів у 99 населених пунктах.

У Херсонській області всього внаслідок бойових дій у м. Херсон без електропостачання 3347 споживачів. В області без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

Через бойові дії у Чернівецькій області залишаються знеструмленими 26 населених пунктів - 1,8 тисячі абонентів.

Без електрики залишаються 552 населених пункти

На ранок 18 жовтня внаслідок бойових дій та технічних порушень частково або повністю залишаються без електрики 552 населених пункти. Водночас енергетики продовжують активно працювати над відновленням електропостачання.

Підготовка до опалювального сезону триває під керівництвом енергетиків, центральної та місцевої влади за участі громад. Процес проходить в умовах значних пошкоджень генераційних потужностей та мережевої інфраструктури, спричинених масованими атаками на енергетичну систему України.

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та мережах виконуються за графіком, а енергосистема залишається збалансованою. Однак через постійні атаки відновлювальні роботи стають більш складними.

Енергетики закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо під час пікових навантажень з 17:00 до 22:00, щоб мінімізувати ризики нових відключень.

Нагадаємо, протягом доби 17 жовтня внаслідок обстрілів і бойових дій були зафіксовані знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. На ранок залишаються без електроенергії 486 населених пунктів.