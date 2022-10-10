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- Энергетика
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Топливо дорожает в опте из-за роста мировых цен на нефть
После существенного роста мировых котировок нефти, который наблюдался на прошлой неделе (3-9 октября), топливо подорожало в опте. На этой неделе рост на оптовом рынке может продолжиться, а цены в рознице возрасти.
По словам основателя группы Прайм Дмитрия Леушкина, всю прошлую неделю (3-9 октября) на мировых рынках росли котировки нефти. Так цена на нефть эталонной марки Brent за неделю подскочила с 88 до 98 долларов за баррель.
"Из-за того, что мы сейчас почти синхронно работаем с европейским рынком топлива цены на топливо в Европе, практически сразу влияют на цены в Украине, поэтому рост мировых котировок на нефть является сейчас главным фактором, влияющим на цены в Украине", - говорит Леушкин.
По его словам, на прошлой неделе цены на горючее в опте подскочили на 2 гривны за литр. Однако цены в опте имеют потенциал для роста до 3-3,5 гривен за литр, так что в ближайшие дни цены на топливо в опте могут вырасти еще на 1-1,5 гривны за литр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
|Сеть АЗС
|Цена на бензин А-95 грн/л
|Цена на дизтопливо
|Цена на автогаз
|OKKO
|51
|55
|26
|WOG
|51
|55
|26,93
|Socar
|50,99
|56,99
|-
|Motto
|46,98
|52,48
|26,48
|БРСМ-Нефть
|47,99
|51,49
|26,29
Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев