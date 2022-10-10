Топливо дорожает в опте из-за роста мировых цен на нефть

После существенного роста мировых котировок нефти, который наблюдался на прошлой неделе (3-9 октября), топливо подорожало в опте. На этой неделе рост на оптовом рынке может продолжиться, а цены в рознице возрасти.

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По словам основателя группы Прайм Дмитрия Леушкина, всю прошлую неделю (3-9 октября) на мировых рынках росли котировки нефти. Так цена на нефть эталонной марки Brent за неделю подскочила с 88 до 98 долларов за баррель.

"Из-за того, что мы сейчас почти синхронно работаем с европейским рынком топлива цены на топливо в Европе, практически сразу влияют на цены в Украине, поэтому рост мировых котировок на нефть является сейчас главным фактором, влияющим на цены в Украине", - говорит Леушкин.

По его словам, на прошлой неделе цены на горючее в опте подскочили на 2 гривны за литр. Однако цены в опте имеют потенциал для роста до 3-3,5 гривен за литр, так что в ближайшие дни цены на топливо в опте могут вырасти еще на 1-1,5 гривны за литр.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз OKKO 51 55 26 WOG 51 55 26,93 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 52,48 26,48 БРСМ-Нефть 47,99 51,49 26,29

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев