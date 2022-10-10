- Тип
- Ексклюзив Ексклюзив
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Пальне дорожчає в опті через зростання світових нафтових цін
Після суттєвого зростання світових котирувань нафти, яке спостерігалося минулого тижня(3-9 жовтня), паливо подорожчало в опті. Цього тижня зростання на оптовому ринку може продовжитися, а ціни у роздробі зрости.
За словами засновника групи Прайм Дмитра Льоушкіна, увесь минулий тиждень(3-9 жовтня) на світових ринках росли котирування нафти. Так ціна на нафту еталонної марки Brent за тиждень підскочили з 88 до 98 доларів за барель.
"Через те, що ми зараз майже синхронно працюємо з європейським ринком пального ціни на паливо в Європі практично відразу впливають на ціни в Україні, тож зростання світових котирувань на нафту є зараз головним фактором, котрий впливає на ціни в Україні", - каже Льоушкін.
За його словами, на минулому тижні ціни на пальне в опті підскочили на 2 гривні за літр. Однак ціни в опті мають потенціал для росту до 3-3,5 гривень за літр, отже найближчими днями ціни на пальне в опті можуть вирости ще на 1-1,5 гривні за літр.Підписуйтеся на наш YouTube канал
|Мережа АЗС
|Ціна на бензин А-95 грн/л
|Ціна на дизпальне
|Ціна на автогаз
|OKKO
|51
|55
|26
|WOG
|51
|55
|26,93
|Socar
|50,99
|56,99
|-
|Motto
|46,98
|52,48
|26,48
|БРСМ-Нафта
|47,99
|51,49
|26,29
Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ