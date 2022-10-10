Пальне дорожчає в опті через зростання світових нафтових цін

Після суттєвого зростання світових котирувань нафти, яке спостерігалося минулого тижня(3-9 жовтня), паливо подорожчало в опті. Цього тижня зростання на оптовому ринку може продовжитися, а ціни у роздробі зрости.

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За словами засновника групи Прайм Дмитра Льоушкіна, увесь минулий тиждень(3-9 жовтня) на світових ринках росли котирування нафти. Так ціна на нафту еталонної марки Brent за тиждень підскочили з 88 до 98 доларів за барель.

"Через те, що ми зараз майже синхронно працюємо з європейським ринком пального ціни на паливо в Європі практично відразу впливають на ціни в Україні, тож зростання світових котирувань на нафту є зараз головним фактором, котрий впливає на ціни в Україні", - каже Льоушкін.

За його словами, на минулому тижні ціни на пальне в опті підскочили на 2 гривні за літр. Однак ціни в опті мають потенціал для росту до 3-3,5 гривень за літр, отже найближчими днями ціни на пальне в опті можуть вирости ще на 1-1,5 гривні за літр.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 51 55 26 WOG 51 55 26,93 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 52,48 26,48 БРСМ-Нафта 47,99 51,49 26,29

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ