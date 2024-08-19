Украина может восстановить дополнительные 3 ГВт поколения до конца года, – Минэнерго

При наличии необходимого финансирования и проведения соответствующих ремонтных работ до конца года возобновить еще почти 3 ГВт генерации электроэнергии.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко во время брифинга для партнеров по обеспечению потребностей украинского энергетического сектора и подготовке к осенне-зимнему периоду.

По его словам, благодаря помощи партнеров в Украине уже работают газосжигающие установки, которые обеспечивают распределенную генерацию и поддерживают энергосистему.

Министр проинформировал участников встречи о приоритетных потребностях для восстановления, ремонта и запуска генерации на пострадавших в результате российских ракетных ударов объектах для реализации проектов распределенной генерации, обеспечения объектов критической инфраструктуры резервными источниками питания.

"Минэнерго собирает и постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду. Ведь, учитывая продолжающиеся разрушения и постоянные обстрелы, потребности значительны. Поэтому осуществляем приоритизацию потребностей и, сотрудничая с международными партнерами, активно ищем финансовую поддержку, чтобы как можно быстрее добавить мощности в энергосистему и гарантировать надежное энергоснабжение для ключевых объектов», – отметил Галущенко.

Он добавил, что при Министерстве энергетики действует специальная техническая группа, тесно сотрудничающая с энергокомпаниями и местными администрациями. Она анализирует проекты, оказывает необходимую техническую поддержку, формирует сводный список потребностей и т.д.

В частности, уже разработан детальный опросник для регионов относительно реализуемых или реализованных проектов распределенной генерации для выявления актуальных проблем в их внедрении.

Получена информация от 18 регионов, что позволяет проводить анализ существующих в них проектов и правильно формировать запросы на оборудование для потенциальных.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой "ГринДИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты:

Расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок газа. Сумма льготного кредита – до 150 млн гривен, срок кредитования – до 10 лет. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.

Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн. евро. Срок кредита – до 5–7 лет.

Льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита – до 480 тыс. грн. Срок кредитования – 10 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн.