Україна може відновити додаткові 3 ГВт генерації до кінця року, – Міненерго

За наявності необхідного фінансування та проведення відповідних ремонтних робіт до кінця року можливо відновити ще майже 3 ГВт генерації електроенергії.

Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко під час брифінгу для партнерів щодо забезпечення потреб українського енергетичного сектору й підготовки до осінньо-зимового періоду.

За його словами, завдяки допомозі партнерів в Україні вже працюють газоспалювальні установки, які забезпечують розподілену генерацію і підтримують енергосистему.

Міністр проінформував учасників зустрічі про пріоритетні потреби для відновлення, ремонту й запуску генерації на об'єктах, які постраждали внаслідок російських ракетних ударів, для реалізації проєктів розподіленої генерації, забезпечення об'єктів критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.

"Міненерго збирає та постійно оновлює дані про потреби енергетичного сектору при підготовці до нового осінньо-зимового періоду. Адже, враховуючи руйнування та постійні обстріли, що тривають, потреби є значними. Тому здійснюємо пріоритизацію потреб і, співпрацюючи з міжнародними партнерами, активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об'єктів", – зауважив Галущенко.

Він додав, що при Міністерстві енергетики діє спеціальна технічна група, яка тісно співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями. Вона аналізує проєкти, надає необхідну технічну підтримку, формує зведений перелік потреб тощо.

Зокрема, вже розроблено детальний опитувальник для регіонів щодо проєктів розподіленої генерації, які реалізуються або будуть реалізовані, для виявлення актуальних проблем у їх впровадженні.

Наразі отримано інформацію від 18 регіонів, що дозволяє проводити аналіз існуючих у них проєктів та правильно формувати запити на обладнання для потенційних.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Нагадаємо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти:

Розширена програма "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5–7 років.

Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — 10 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Зауважимо, за два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.