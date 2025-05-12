Украина наращивает импорт электроэнергии: как цены на европейских рынках меняют правила игры

С начала месяца Украина увеличила импорт электроэнергии, за 1-9 мая 2025 г. было уже поставлено более 90 тыс. МВтч. Самым большим по объему направлением продолжает оставаться Венгрия, на втором месте – Румыния.

Экспорт электроэнергии, несмотря на увеличение максимального предела до 650 МВт, пока на низком уровне. За первые 9 дней мая было поставлено около 7 тыс. МВтч.

Импорт и экспорт электроэнергии за 1-9 мая 2025 г., МВтч

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

Cреди причин рост импорта – благоприятные цены на соседних европейских рынках. Наибольшие объемы поставляются в часы утреннего и вечернего пика, при текущей ценовой разнице это выгодно.

На украинском спотовом рынке цены на дневные часы (solar peak) также значительно сократились, в некоторые периоды показатели опускаются до 70 грн/МВт, однако это не сравнимо с ценами в Венгрии или Словакии. В частности, на выходных почасовые цены на европейских рынках достигают отрицательных антирекордов, иногда ниже - 100 евро/МВтч. На вечерний пик цены снова возвращаются к привычным значениям, в 120-170 евро/МВтч.

Фьючерсы Base Load на следующий месяц (июнь) на соседних энергорынках котируются на уровне 90 евро/МВтч (приблизительно 4230 грн/МВтч). На украинском рынке пока не контрактовались объемы июня, ведь обычно торги на площадке УЭБ на ресурс в следующем месяце проходят в последнюю неделю накануне. В целом, на июнь можно ожидать предложение от "Энергоатома" на уровне мая и еще больше роста "зеленой" электроэнергии на рынке.

Средние почасовые цены на РСВ в Украине и Венгрии за 1-9 мая 2025 г., евро/МВтч

Источник: мониторинг ExPro на основе данных "Оператора рынка" и HUPX

Также за последние несколько дней снизилась генерация на солнечных электростанциях и возросло потребление. В частности, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" призывает экономно потреблять электроэнергию в часы утреннего и вечернего максимумов, с учетом таких погодных факторов, как высокая облачность и осадки во многих регионах, снижающих эффективность работы солнечных электростанций.

По данным Международного агентства по атомной энергии, по состоянию на 8 мая в энергосистеме Украины работали 5 из 9 энергоблоков АЭС. Остальные 4 – в плановом ремонте: один из них будет подключен в начале второй декады мая, еще один – ближе к июню.

В апреле 2025 г., по оценке ExPro , доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в Украине составила 11,6%. Уже в мае ожидаем рост этого показателя ориентировочно до 13,5%.

Во второй половине мая ситуация на рынке электроэнергии в Украине, вероятно, будет оставаться динамичной. Учитывая погодные условия, ценовую ситуацию и ремонтную кампанию на АЭС, импорт и в дальнейшем будет активно привлекаться поставщиками, особенно в часы пиковой нагрузки.