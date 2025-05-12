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Україна нарощує імпорт електроенергії: як ціни на європейських ринках змінюють правила гри
З початку місяця Україна збільшила імпорт електроенергії, за 1-9 травня 2025 р. було вже поставлено понад 90 тис. МВтг. Найбільшим за обсягом напрямом і надалі залишається Угорщина, на другому місці – Румунія.
Експорт електроенергії, попри збільшення максимальної межі до 650 МВт, наразі на низькому рівні. За перші 9 днів травня було поставлено майже 7 тис. МВтг.
Імпорт та експорт електроенергії за 1-9 травня 2025 р., МВтг
Cеред причин зростання імпорту - сприятливі ціни на сусідніх європейських ринках. Найбільші обсяги постачаються у години ранкового та вечірнього піку, за поточної цінової різниці це є вигідним.
На українському спотовому ринку ціни на денні години (solar peak) також значно скоротились, у деякі періоди показники опускаються до 70 грн/МВт, проте це не є зрівняним до цін в Угорщині або Словаччині. Зокрема, на вихідних погодинні ціни на європейських ринках сягають відʼємних антирекордів, подекуди нижче -100 євро/МВтг. На вечірній пік ціни знову повертаються до звичних значень, в 120-170 євро/МВтг.
Фʼючерси Base Load на наступний місяць (червень) на сусідніх енергоринках наразі котируються на рівні 90 євро/МВтг (приблизно 4230 грн/МВтг). На українському ринку поки ще не контрактувались обсяги червня, адже зазвичай торги на майданчику УЕБ на ресурс наступного місяця проходять у останній тиждень напередодні. В цілому, на червень можна очікувати пропозицію від "Енергоатому" на рівні травня та ще більше зростання "зеленої" електроенергії на ринку.
Середні погодинні ціни на РДН в Україні та Угорщини за 1-9 травня 2025 р., євро/МВтг
Також, протягом останніх декількох днів знизилась генерація на сонячних електростанціях та зросло споживання.Зокрема, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" закликає ощадливо споживати електроенергію у години ранкового та вечірнього максимумів, з урахуванням таких погодних факторів як висока хмарність та опади у багатьох регіонах, що знижують ефективність роботи сонячних електростанцій.
За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, станом на 8 травня, наразі в енергосистемі України працюють 5 з 9-ти енергоблоків АЕС. Інші 4 – в плановому ремонті: один з них буде підключено на початку другої декади травня, ще один – ближче до червня.
У квітні 2025 р., за оцінкою ExPro, частка ВДЕ у структурі виробництва електроенергії в Україні склала 11,6%. Вже у травні очікуємо зростання цього показника до орієнтовно 13,5%.
У другій половині травня ситуація на ринку електроенергії в Україні, ймовірно, залишатиметься динамічною. З огляду на погодні умови, цінову ситуацію та ремонтну кампанію на АЕС, імпорт і надалі активно залучатиметься постачальниками, особливо в години пікового навантаження.