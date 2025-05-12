Україна нарощує імпорт електроенергії: як ціни на європейських ринках змінюють правила гри

З початку місяця Україна збільшила імпорт електроенергії, за 1-9 травня 2025 р. було вже поставлено понад 90 тис. МВтг. Найбільшим за обсягом напрямом і надалі залишається Угорщина, на другому місці – Румунія.

Експорт електроенергії, попри збільшення максимальної межі до 650 МВт, наразі на низькому рівні. За перші 9 днів травня було поставлено майже 7 тис. МВтг.

Імпорт та експорт електроенергії за 1-9 травня 2025 р., МВтг

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-ETransparencyPlatform

Cеред причин зростання імпорту - сприятливі ціни на сусідніх європейських ринках. Найбільші обсяги постачаються у години ранкового та вечірнього піку, за поточної цінової різниці це є вигідним.

На українському спотовому ринку ціни на денні години (solar peak) також значно скоротились, у деякі періоди показники опускаються до 70 грн/МВт, проте це не є зрівняним до цін в Угорщині або Словаччині. Зокрема, на вихідних погодинні ціни на європейських ринках сягають відʼємних антирекордів, подекуди нижче -100 євро/МВтг. На вечірній пік ціни знову повертаються до звичних значень, в 120-170 євро/МВтг.

Фʼючерси Base Load на наступний місяць (червень) на сусідніх енергоринках наразі котируються на рівні 90 євро/МВтг (приблизно 4230 грн/МВтг). На українському ринку поки ще не контрактувались обсяги червня, адже зазвичай торги на майданчику УЕБ на ресурс наступного місяця проходять у останній тиждень напередодні. В цілому, на червень можна очікувати пропозицію від "Енергоатому" на рівні травня та ще більше зростання "зеленої" електроенергії на ринку.

Середні погодинні ціни на РДН в Україні та Угорщини за 1-9 травня 2025 р., євро/МВтг

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних "Оператора ринку" та HUPX

Також, протягом останніх декількох днів знизилась генерація на сонячних електростанціях та зросло споживання.Зокрема, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" закликає ощадливо споживати електроенергію у години ранкового та вечірнього максимумів, з урахуванням таких погодних факторів як висока хмарність та опади у багатьох регіонах, що знижують ефективність роботи сонячних електростанцій.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, станом на 8 травня, наразі в енергосистемі України працюють 5 з 9-ти енергоблоків АЕС. Інші 4 – в плановому ремонті: один з них буде підключено на початку другої декади травня, ще один – ближче до червня.

У квітні 2025 р., за оцінкою ExPro, частка ВДЕ у структурі виробництва електроенергії в Україні склала 11,6%. Вже у травні очікуємо зростання цього показника до орієнтовно 13,5%.

У другій половині травня ситуація на ринку електроенергії в Україні, ймовірно, залишатиметься динамічною. З огляду на погодні умови, цінову ситуацію та ремонтну кампанію на АЕС, імпорт і надалі активно залучатиметься постачальниками, особливо в години пікового навантаження.