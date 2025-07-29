Украина возвращается к "импортному паритету+" на рынке газа

В последние месяцы цены на газ в Украине снова демонстрируют устойчивую зависимость от цен на европейских хабах, чего не было с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Украина возвращается к так называемому "импортному паритету+". С чем это связано и как формируются цены на газ на украинском рынке сейчас?

Как формировались цены в Украине до 2022 года?

Ценообразование на рынке природного газа Украины, открытое в 2025 году, традиционно было связано с ценами на природный газ в Европе. Украина после того, как прекратила закупку российского газа и перешла на покупку ресурса на европейском рынке, долгое время оставалась импортозависимой страной. Это означает, что внутреннее потребление природного газа было выше, чем украинская газодобыча, а остальной газ приходилось импортировать из-за границы, прежде всего из Европы. В таких условиях логичным выглядит так называемое ценообразование "импортный паритет+", то есть когда цена на природный газ на украинском рынке определяется как стоимость газа в Европе + стоимость транспортировки газа в Украину.

Отмечу, что речь идет прежде всего о ценах на украинском нерегулируемом рынке, то есть поставках газа для промышленных потребителей. Бытовые потребители, предприятия теплокоммунэнерго, производители электроэнергии из газа получают природный газ по специально установленным ценам, то есть подпадают под регулирование.

Что изменилось после вторжения?

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ситуация на украинском рынке существенно изменилась. Вторжение, а также целенаправленное сокращение поставок российского газа в 2021 году привели к энергетическому кризису в Европе в 2022 году, а цены на газ выросли до исторических максимумов. В то же время, на украинском рынке ситуация была более спокойной, особенно в первые недели после вторжения, когда большинство предприятий пытались выжить.

Российское вторжение привело к существенному обвалу потребления газа в Украине (приблизительно на 30%), в то время как добыча газа оставалась относительно стабильной. Следовательно, потребление и добыча газа в Украине почти сравнялись, что с учетом запаса газа в хранилищах позволяло не импортировать газ. Кроме того, экспорт газа украинской добычи с началом войны запрещен.

На фоне этого украинский рынок стал полностью независим от европейского в вопросах ценообразования. Основными факторами формирования цен на газ в Украине стали внутренние факторы как баланс спроса и предложения и поведение крупнейших игроков рынка.

Цены летом 2025 года

Украинский рынок просуществовал в таких условиях около трех лет, однако в начале 2025 года россия массово атаковала украинскую газодобычу, что привело к обвалу добычи более чем на 40% в начале февраля. Учитывая рекордно низкие запасы газа в хранилищах, холодную погоду и поврежденную добычу, Украине пришлось срочно возвращаться к импорту природного газа.

Пока Украина снова импортозависимая страна в вопросах природного газа и зависимость от импорта сохранится как минимум несколько лет. Хотя основную часть природного газа импортирует "Нафтогаз" на следующую зиму, что не должно влиять на цену для промышленности, другой фактор оказал решающее влияние - перевод "Укрнафты" под действие ПСО. Кабмин обязал "Укрнафту" с начала апреля продавать весь газ собственной добычи для "Нафтогаза" с целью дальнейшей продажи потребителям по ПСО. Другая компания – "Укрнефтебурение", которая находится в управлении "Укрнафты", также прекратила продажу газа на свободном рынке.

В конце весны промышленные потребители приступили к большим закупкам газа, формируя собственные запасы в хранилищах на осень-зиму. Таким образом, шаткий баланс внутреннего рынка нарушился. Добычи частных компаний (без учета Укрнефтебурения) было недостаточно для покрытия потребностей потребителей (с учетом больших закупок), из-за чего частные компании начали обращать свои взгляды на импортный ресурс.

Высокий спрос на газ стимулировал цены на газ в Украине к росту. Уже в июне цены на природный газ на внутреннем рынке выросли почти до 32 000 грн/тыс. куб м (с НДС), самого высокого уровня с ноября 2022 года. В то же время, украинские цены на газ превысили европейские более чем на €10/ MWh, чего по словам трейдеров достаточно для коммерческого импорта природного газа в Украину. Действительно, уже в июне частные компании активизировали импорт возросшего в июле газа.

Хотя в последние недели цены на природный газ в Украине снижаются, разница между украинскими и европейскими ценами стабилизировалась на уровне €8/ MWh. Любые колебания цен на газ в Европе отражаются и на украинском рынке, поскольку импортный ресурс остается конкурентным по сравнению с ресурсом украинской добычи.

Вероятно, украинский рынок будет зависимым от европейского, а компании продолжат импортировать природный газ в условиях общегосударственного дефицита ресурса. Природный газ будут импортировать как государственные компании, так и частные, повышая конкуренцию на украинском рынке.