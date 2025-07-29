Україна повертається до "імпортного паритету+" на ринку газу

В останні місяці ціни на природний газ в Україні знову демонструють стійку залежність від цін на європейських хабах, чого не було з початку російського вторгнення у лютому 2022 році. Україна повертається до так званого "імпортного паритету+". З чим це пов’язано і як формуються ціни на природний газ на українському ринку зараз?

Як формувалися ціни в Україні до 2022 року?

Ціноутворення на ринку природного газу України, який було відкрито у 2025 році, традиційно було пов’язано з цінами на природний газ у Європі. Україна після того, як припинила закупівлю російського газу та перейшла на купівлю ресурсу на європейському ринку, тривалий час залишалася імпортозалежною країною. Це означає, що внутрішнє споживання природного газу було вищим, ніж український газовидобуток, а решту газу доводилося імпортувати з-за кордону, передусім з Європи. У таких умовах логічним виглядає так зване ціноутворення "імпортний паритет+", тобто коли ціна на природний газ на українському ринку визначається як вартість газу в Європі + вартість транспортування газу до України.

Зазначу, що йдеться перш за все про ціни на українському нерегульованому ринку, тобто постачання газу для промислових споживачів. Побутові споживачі, підприємства теплокомуненерго, виробники електроенергії з газу отримують природний газ за спеціально встановленими цінами, тобто підпадають під регулювання.

Що змінилося після вторгнення?

Після російського вторгнення до України в лютому 2022 року ситуація на українському ринку суттєво змінилася. Вторгнення, а також цілеспрямоване скорочення постачання російського газу в 2021 році, призвели до енергетичної кризи у Європі в 2022 році, а ціни на газ зросли до історичних максимумів. Водночас, на українському ринку ситуація була більш спокійною, особливо у перші тижні після вторгнення, коли більшість підприємств намагалися вижити.

Російське вторгнення призвело до суттєвого обвалу споживання газу в Україні (приблизно на 30%), в той час як видобуток газу залишався відносно стабільним. Отже, споживання та видобуток газу в Україні майже зрівнялися, що з урахуванням запасу газу в сховищах, дозволяло не імпортувати газ. Крім того, експорт газу українського видобутку з початком війни заборонений.

На фоні цього український ринок став повністю незалежним від європейського в питаннях ціноутворення. Основними факторами формування цін на газ в Україні стали внутрішні фактори, як баланс попиту та пропозиції та поведінка найбільших гравців ринку.

Ціни влітку 2025 року

Український ринок проіснував у таких умовах близько трьох років, однак на початку 2025 року росія масово атакувала український газовидобуток, що призвело до обвалу видобутку на понад 40% на початку лютого. Враховуючи рекордно низькі запаси газу в сховищах, холодну погоду та пошкоджений видобуток, Україні довелося терміново повертатися до імпорту природного газу.

Наразі Україна знову імпортозалежна країна в питаннях природного газу і залежність від імпорту збережеться як мінімум декілька років. Хоча основну частину природного газу імпортує "Нафтогаз" на наступну зиму, що не мало би впливати на ціну для промисловості, інший фактор мав вирішальний вплив – переведення "Укрнафти" під дію ПСО. Кабмін зобов’язав "Укрнафту" з початку квітня продавати весь газ власного видобутку для "Нафтогазу" з метою подальшого продажу споживачам по ПСО. Інша компанія – "Укрнафтобуріння", яка перебуває в управлінні "Укрнафти", - також припинила продаж газу на вільному ринку.

Наприкінці весни промислові споживачі розпочали більші закупівлі газу, формуючи власні запаси у сховищах на осінь-зиму. Таким чином, хиткий баланс внутрішнього ринку порушився. Видобутку приватних компаній (без урахування "Укрнафтобуріння") було недостатньо для покриття потреб споживачів (з урахуванням більших закупівель), через що приватні компанії почали звертати свої погляди на імпортний ресурс.

Високий попит на газ стимулював ціни на газ в Україні до росту. Вже у червні ціни на природний газ на внутрішньому ринку зросли до майже 32 000 грн/тис. куб м (з ПДВ), найвищого рівня з листопада 2022 року. У той же час, українські ціни на газ перевищили європейські на понад €10/MWh, чого за словами трейдерів достатньо для комерційного імпорту природного газу до України. Дійсно, вже у червні приватні компанії активізували імпорт газу, який лише зріс у липні.

Хоча в останні тижні ціни на природний газ в Україні знижуються, різниця між українськими та європейськими цінами стабілізувалася на рівні €8/MWh. Будь-які коливання цін на газ у Європі відображаються і на українському ринку, оскільки імпортний ресурс залишається конкурентним у порівнянні з ресурсом українського видобутку.

Ймовірно, український ринок залишатиметься залежним від європейського, а компанії продовжать імпортувати природний газ в умовах загальнодержавного дефіциту ресурсу. Природний газ імпортуватимуть як державні компанії, так і приватні, підвищуючи конкуренцію на українському ринку.