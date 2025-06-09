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Украинцы платят за свет в 2,5 раза меньше, чем европейцы: сколько еще будет держаться тариф 4,32 грн/кВт·час
В Украине одна из самых низких цен на электроэнергию в Европе, опережает только Венгрия, также субсидирующая низкие тарифы, свидетельствуют данные Household Energy Price Index.
Тариф в Украине на данный момент в два с половиной раза ниже среднего показателя в Европейском Союзе (9, 64 против 24,45 c€/kWh). для бытовых потребителей в Германии – почти 40 c€/kWh. Если в Украине цена неизменная, то в некоторых странах тарифы изменяются в соответствии с изменениями рынка.
"Средний тариф на электроэнергию в Европе для домохозяйств в мае показал нисходящий тренд с начала весны, показав снижение на 1%. Это снижение обусловлено сезонным снижением спроса из-за снижения использования электроэнергии на отопление и роста генерации из ВИЭ", — говорится в отчете Household Energy Price Index.
Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Европе за апрель 2025 г., по данным индекса HEPI
Тарифы на электроэнергию для населения – постоянная тема для политических спекуляций и набивки рейтингов в украинской политике. В нем сочетается экономически обоснованность и социальная политика. Несмотря на то, что тариф на электроэнергию в Украине сдерживается искусственно, за счет крупных производителей электроэнергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), ценой более 160 млрд грн в год, в медиа-пространстве и дальше возникают споры и манипуляции относительно "настоящей стоимости электроэнергии".
Действующий тариф для бытовых потребителей не изменится, по меньшей мере, до конца октября 2025 года и составит 4,32 грн/кВтч. Сравнение этой цены с себестоимостью производства или даже закупочной ценой электроэнергии некорректно с учетом принципов формирования тарифа.
Если бы в Украине действовала рыночная цена на электроэнергию для населения, то она состояла бы из:
- средневзвешенной цены купли-продажи электроэнергии на рынке «в сутки вперед»;
- тарифа на услуги по передаче электроэнергии;
- тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;
- тариф на услуги поставщика универсальных услуг;
- налог на добавленную стоимость (20%).
По данным "Оператора рынка", в мае средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергосистеме Украины составила 4638 грн/МВт·час. Тариф на услуги передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на текущий год составляет 686,23 грн/МВт·час. Тариф на распределение существенно варьируется в зависимости от региона: в Киеве он составляет 812,6 грн/МВтч (самый низкий в Украине), а в Виннице — 2237,25 грн/МВтч (один из самых высоких). Тариф на услуги поставщика универсальных услуг колеблется от 100–200 грн/МВт·ч. В совокупности это означает, что рыночная цена для бытового потребителя превышала бы 7,4 грн/кВтч.
В странах Европейского Союза доля электроэнергии как товара в структуре тарифа составляет около 50%, еще 29% — это стоимость доставки (передача, распределение) и остальные налоги.
Учитывать стоимость доставки крайне важно. Особенно в украинском контексте, ведь операторы, управляющие сетевой инфраструктурой, во время полномасштабной войны понесли огромные потери и продолжают восстанавливать свои объекты. Даже при отсутствии массированных ударов по объектам генерации, облэнерго регулярно подвергаются атакам, в частности в таких регионах как Сумщина, Одесщина, Харьковщина и Донетчина.
Отдельно следует упомянуть и профиль потребления населения — больше электроэнергии используется утром и вечером, именно в те часы, которые являются пиковыми для энергетической системы. На украинском рынке цены, например, на спотовом сегменте на эти периоды суток иногда достигают и предельных ограничений (прайс-кепов). В настоящее время население является одним из крупнейших потребителей в целом: доля населения в структуре потребления электроэнергии по результатам 4 месяцев 2025 г. достигла 36,8%, сообщали в ExPro . Для сравнения доля промышленности за этот период составила всего 30,5%, коммунально-бытовых потребителей – 13,9%, а остальные – транспорт, строительство и другие. В целом с начала полномасштабного вторжения домохозяйства ежемесячно потребляют больше электроэнергии, чем промышленность, за исключением нескольких месяцев.