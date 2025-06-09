Украинцы платят за свет в 2,5 раза меньше, чем европейцы: сколько еще будет держаться тариф 4,32 грн/кВт·час

В Украине одна из самых низких цен на электроэнергию в Европе, опережает только Венгрия, также субсидирующая низкие тарифы, свидетельствуют данные Household Energy Price Index.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Тариф в Украине на данный момент в два с половиной раза ниже среднего показателя в Европейском Союзе (9, 64 против 24,45 c€/kWh). для бытовых потребителей в Германии – почти 40 c€/kWh. Если в Украине цена неизменная, то в некоторых странах тарифы изменяются в соответствии с изменениями рынка.

"Средний тариф на электроэнергию в Европе для домохозяйств в мае показал нисходящий тренд с начала весны, показав снижение на 1%. Это снижение обусловлено сезонным снижением спроса из-за снижения использования электроэнергии на отопление и роста генерации из ВИЭ", — говорится в отчете Household Energy Price Index.

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Европе за апрель 2025 г., по данным индекса HEPI

Источник: Индекс HEPI

Тарифы на электроэнергию для населения – постоянная тема для политических спекуляций и набивки рейтингов в украинской политике. В нем сочетается экономически обоснованность и социальная политика. Несмотря на то, что тариф на электроэнергию в Украине сдерживается искусственно, за счет крупных производителей электроэнергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), ценой более 160 млрд грн в год, в медиа-пространстве и дальше возникают споры и манипуляции относительно "настоящей стоимости электроэнергии".

Действующий тариф для бытовых потребителей не изменится, по меньшей мере, до конца октября 2025 года и составит 4,32 грн/кВтч. Сравнение этой цены с себестоимостью производства или даже закупочной ценой электроэнергии некорректно с учетом принципов формирования тарифа.

Если бы в Украине действовала рыночная цена на электроэнергию для населения, то она состояла бы из:

средневзвешенной цены купли-продажи электроэнергии на рынке «в сутки вперед»;

тарифа на услуги по передаче электроэнергии;

тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;

тариф на услуги поставщика универсальных услуг;

налог на добавленную стоимость (20%).

По данным "Оператора рынка", в мае средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергосистеме Украины составила 4638 грн/МВт·час. Тариф на услуги передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на текущий год составляет 686,23 грн/МВт·час. Тариф на распределение существенно варьируется в зависимости от региона: в Киеве он составляет 812,6 грн/МВтч (самый низкий в Украине), а в Виннице — 2237,25 грн/МВтч (один из самых высоких). Тариф на услуги поставщика универсальных услуг колеблется от 100–200 грн/МВт·ч. В совокупности это означает, что рыночная цена для бытового потребителя превышала бы 7,4 грн/кВтч.

В странах Европейского Союза доля электроэнергии как товара в структуре тарифа составляет около 50%, еще 29% — это стоимость доставки (передача, распределение) и остальные налоги.

Учитывать стоимость доставки крайне важно. Особенно в украинском контексте, ведь операторы, управляющие сетевой инфраструктурой, во время полномасштабной войны понесли огромные потери и продолжают восстанавливать свои объекты. Даже при отсутствии массированных ударов по объектам генерации, облэнерго регулярно подвергаются атакам, в частности в таких регионах как Сумщина, Одесщина, Харьковщина и Донетчина.