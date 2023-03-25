"Укрэнерго" выступило против акции "Час Земли": в чем причина

"Укрэнерго" призвало украинцев не присоединятся к акции "Час Земли", которая предусматривает отключение света на один час. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там объяснили, что количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленного. А одновременное выключение света приводит к кратковременному понижению потребления. И если это сделают много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах.

"Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем – включение, когда "Час Земли" завершится, – это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы", – отметили в "Укрэнерго".

В то же время компания рассказала, что лучшим для защиты окружающей среды будет ежедневное экономное использование электроэнергии, особенно, в пиковые утренние и вечерние часы. Это также защитит и работу энергосистемы.

Час Земли 2023

"Час Земли" – это ежегодная акция, которую основал Всемирный фонд природы. Она призывает выключить необязательный свет и электрические устройства в конкретное время, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

Акция, впервые прошедшая в 2007 году в Сиднее, приходится ежегодно на последнюю или предпоследнюю субботу марта. В этом году это 25 марта. Приверженцы инициативы присоединяются к ней с 20:30 до 21:30 по часовому поясу, в котором они находятся.