"Укренерго" виступило проти акції "Година Землі": в чому причина

"Укренерго" закликало українців не долучатися до акції "Година Землі", яка передбачає вимкнення світла на одну годину. Про це повідомила пресслужба компанії.

Там пояснили, що кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої. А одночасне вимкнення світла призводить до короткочасного зниження споживання. І якщо це зроблять багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах.

"Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації – іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім – включення, коли "Година Землі" завершиться, – це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", – зазначили в "Укренерго".

Водночас компанія розповіла, що найкращим для захисту навколишнього середовища буде щоденне ощадливе використання електроенергії, особливо, в пікові ранкові та вечірні години. Це також захистить і роботу енергосистеми.

Година Землі 2023

"Година Землі" – це щорічна акція, яку започаткував Всесвітній фонд природи. Вона закликає вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої в конкретний час, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

Акція, яка вперше відбулася у 2007 році в Сіднеї, припадає щороку на останню або передостанню суботу березня. Цьогоріч це 25 березня. Прихильники ініціативи долучаються до неї з 20:30 до 21:30 за часовим поясом, у якому вони перебувають.