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В Аргентине произошел масштабный блекаут из-за пожара возле АЭС
Большая часть Буэнос-Айреса и несколько провинций Аргентины остались без света в результате пожара, который задел высоковольтную линию электропередач возле АЭС Atucha I.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что авария произошла вчера, 1 марта. Без света осталось около 20 млн человек, или около 40% от общего количества потребителей во всей Аргентине.
Отключение электроэнергии привело к сбою в работе транспорта, остановке производственных предприятий, отключению водоснабжения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно официальным источникам, пожар на линии электропередач привел к отключению АЭС Atucha I, что повлекло за собой дисбаланс между спросом и поставкой электроэнергии.
Как пишет издание, из-за высокого спроса на электроэнергию в стране из-за засухи с января произошло несколько отключений света.
В настоящее время в Министерстве энергетики расследуют причины сбоев на атомной электростанции.
В госкомпании Nucleoelectrica, отвечающей за эксплуатацию АЭС, подтвердили, что она не работает из-за "проблем с сетью".
Возобновить работу станции планируют не раньше, чем через 48 часов.