В Аргентині стався масштабний блекаут через пожежу біля АЕС

Більша частина Буенос-Айреса та кілька провінцій Аргентини залишилися без світла внаслідок пожежі, яка зачепила високовольтну лінію електропередач біля АЕС Atucha I.

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Про це пише Reuters.

Повідомляється, що аварія сталася вчора, 1 березня. Без світла залишились близько 20 млн осіб, або близько 40% від загальної кількості споживачів у всій Аргентині.

Відключення електроенергії призвело до збою у роботі транспорту, зупинки виробничих підприємств, відключення водопостачання.

Згідно з офіційними джерелами, пожежа на лінії електропередач призвела до відключення АЕС Atucha I, що спричинило дисбаланс між попитом і постачанням електроенергії.

Як пише видання, через високий попит на електроенергію в країні через посуху з січня сталося кілька відключень світла.

Наразі у Міністерстві енергетики розслідують причини збоїв на атомній електростанції.

У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, підтвердили, що вона не працює через "проблеми з мережею".

Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.