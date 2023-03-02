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В Аргентині стався масштабний блекаут через пожежу біля АЕС
Більша частина Буенос-Айреса та кілька провінцій Аргентини залишилися без світла внаслідок пожежі, яка зачепила високовольтну лінію електропередач біля АЕС Atucha I.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що аварія сталася вчора, 1 березня. Без світла залишились близько 20 млн осіб, або близько 40% від загальної кількості споживачів у всій Аргентині.
Відключення електроенергії призвело до збою у роботі транспорту, зупинки виробничих підприємств, відключення водопостачання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з офіційними джерелами, пожежа на лінії електропередач призвела до відключення АЕС Atucha I, що спричинило дисбаланс між попитом і постачанням електроенергії.
Як пише видання, через високий попит на електроенергію в країні через посуху з січня сталося кілька відключень світла.
Наразі у Міністерстві енергетики розслідують причини збоїв на атомній електростанції.
У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, підтвердили, що вона не працює через "проблеми з мережею".
Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.