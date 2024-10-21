В "БРСМ-Нафта" объяснили, зачем купили газодобывающие компании

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" Андрея Бибы приобрела газодобывающую компанию ООО "Газинвест" и буровую компанию ООО "Карпатская буровая компания", поскольку планирует развивать добычу сырья для собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом Delo.ua рассказал директор по стратегическому развитию компании Александр Мельничук.

"Мы работаем в ритейле и переработке, а сейчас чтобы полностью контролировать производственный цикл (от переработки сырья до реализации горючего, — Delo.ua) нам нужно идти в добычу. У нас есть одна из крупнейших сетей в Украине и есть переработка и производство горючего. Конечно нужно развиваться дальше", — сказал Мельничук.

Он отметил, что добывающие компании будут работать в том же режиме, в котором работали и раньше. В перспективе компания планирует сосредоточиться на добыче газового конденсата (смесь встречающихся в газоносных пластах углеводородов и используемых для производства бензина), а также производстве автогаза, который затем будет продаваться на АЗС сети.

Топ-менеджер отказал комментировать сколько "БРСМ-Нафта" планирует инвестировать в проект по добыче, заметив, что пока это коммерческая тайна. При этом он добавил, что компания сейчас готовит пилотный проект по добыче сырья, после чего рассмотрит возможность докупить спецразрешения на добычу на других участках.

По данным государственных реестров, владельцы "БРСМ-Нафты" приобрели компанию "Газинвест" в апреле 2024 года, а компанию "Карпатская буровая компания" в июне. По состоянию на октябрь 2024 владельцами конечными владельцами компаний являются Андрей и Светлана Бибы и Сергей Ляшенко.

"Газинвест" сейчас имеет два действительных спецразрешения на разработку Чеканской (Ивано-Франковская и Черновицкая области) и Ключевской (Ивано-Франковская область) площадей. Компания добывает более 100 тыс. куб. м природного газа в месяц. Основными покупателями этого газа в 2022 году были ООО "Энерджи Трейд Груп" и ООО "ПКФ Теплобуд". 2023 компания "Газинвест" закончила с убытком 861 тыс. гривен, тогда как ее прибыль в 2023 году составила 167,5 млн гривен.

"Карпатская буровая компания" имеет три буровых установки и работает преимущественно в западном регионе. По информации ExPro, компания в начале июля пробурила первую скважину для "Газинвеста", и должна была в планах пробурить еще одну до конца года. Добытый газ компания реализует на рынке Украины промышленным потребителям. "Карпатская буровая компания" по результатам 2023 года получила 3,6 млн убытков, а прибыль в 2022 году составила 14,5 млн гривен.

"БРСМ-Нафта": налоговые приключения и горючее с дисконтом

Сеть "БРСМ-Нафта" насчитывает 216 АЗС и сейчас является шестой по величине сетью в Украине, уступая только сетям UKRNAFTA, OKKO, WOG, Shell и Amic. Это самая большая в стране сеть, торгующая в нижнем ценовом сегменте.

"БРСМ-Нафта" была основана в 1991 году Андреем Бибой. В 2007 году 50% компании было продано Эдуарду Ставицкому, который во время президентства Виктора Януковича был министром энергетики. Однако после победы Революции Достоинства экс-министр сбежал из Украины, а в 2018 году "БРСМ-Нафта" расторгла договор аренды с принадлежавшими Ставицкому 63 АЗС. В том же году эти АЗС вошли в сеть "Мотто".

8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафты" в Васильковском районе Киевщины произошла масштабная техногенная катастрофа, вызванная взрывом и возгоранием нефтепродуктов. Пожар удалось потушить только 16 июня.

По данным СМИ в составе группы "БРСМ-Нафта" также есть компания по производству бензина "Стандарт Ойл-2000", контролирующая мини-НПЗ в Полтавской области и биоэтанольный завод "Фазор" в Киевской области. Компания производит собственную марку спиртового бензина А-95Е Premium+, но не раскрывает объем производства бензина.

Часть СМИ обвиняет сеть "БРСМ-Нафту" в оптимизации налогов во время войны, а реальная налоговая нагрузка на литр на их АЗС составляет 99 коп. Со своей стороны в "БРСМ-Нафте" отрицают такие обвинения и отмечают, что за второй квартал компания продала 116 миллионов литров горючего, уплатив в бюджеты разных уровней 318,3 млн грн. Таким образом, с каждого литра горючего, реализуемого сетью, было уплачено 2,75 гривны налогов. В третьем квартале "БРСМ" прогнозирует увеличение налоговой нагрузки на четверть до 3,44 гривны с литра топлива.