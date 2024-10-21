В "БРСМ-Нафта" пояснили навіщо купили газовидобувні компанії

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" Андрія Біби придбала газовидобувну компанію ТОВ "Газінвест" та бурову компанію ТОВ "Карпатська бурова компанія" оскільки планує розвивати видобуток сировини для власних нафтопереробних потужностей. Про це Delo.ua розказав директор зі стратегічного розвитку компанії Олександр Мельничук.

"Ми працюємо в ритейлі та переробленні, а зараз щоб повністю контролювати виробничий цикл (від перероблення сировини, до реалізації пального, — Delo.ua) нам треба йти у видобування. В нас є одна з найбільших мереж в Україні і є перероблення та виробництво пального. Звісно треба розвиватися далі", — сказав Мельничук.

Він зауважив, що видобувні компанії будуть працювати в тому ж режимі, в якому працювали й раніше. В перспективі компанія планує зосередитись на видобуванні газового конденсату (суміш вуглеводнів, що зустрічається в газоносних пластах та використовується для виробництва бензину), а також виробництві автогазу, який потім буде продаватися на АЗС мережі.

Топменеджер відмовся коментувати скільки "БРСМ-Нафта" планує інвестувати в проєкт з видобутку, зауваживши що поки що це комерційна таємниця. При цьому він додав, що компанія зараз готує пілотний проєкт з видобування сировини, після чого розгляне можливість докупити спецдозволи на видобуток на інших ділянках.

За даними державних реєстрів, власники "БРСМ-Нафти" придбали компанію "Газінвест" у квітні 2024 року, а компанію "Карпатська бурова компанія" у червні. Станом на жовтень 2024 року власниками кінцевими власниками компаній є Андрій та Світлана Біби та Сергій Ляшенко.

"Газінвест" зараз має два дійсні спецдозволи на розробку Чеканської (Івано-Франківська та Чернівецька області) та Ключівської (Івано-Франківська область) площ. Компанія видобуває понад 100 тис. куб. м природного газу на місяць. Основними покупцями цього газу у 2022 були ТОВ "Енерджі Трейд Груп" та ТОВ "ВКФ Теплобуд". 2023 рік компанія "Газінвест" закінчила зі збитком 861 тис. гривень, тоді як її прибуток у 2023 році склав 167,5 млн гривень.

"Карпатська бурова компанія" має три бурові установки та працює переважно у західному регіоні. За інформацією ExPro, компанія на початку липня пробурила першу свердловину для "Газінвест", та мала в планах пробурити ще одну до кінця року. Видобутий газ компанія реалізує на ринку України промисловим споживачам. "Карпатська бурова компанія" за результатами 2023 року отримала 3,6 млн збитку, а прибуток у 2022 році склав 14,5 млн гривень.

"БРСМ-Нафта": податкові пригоди та пальне з дисконтом

Мережа "БРСМ-Нафта" налічує 216 АЗС та наразі є шостою за величиною мережею в Україні, поступаючись лише мережам UKRNAFTA, OKKO, WOG, Shell та Amic. Це найбільша в країні мережа, що торгує в нижньому ціновому сегменті.

"БРСМ-Нафта" була заснована в 1991 році Андрієм Бібою. У 2007 році 50% компанії було продано Едуарду Ставицькому, який під час президентства Віктора Януковича був міністром енергетики. Проте після перемоги Революції Гідності екс-міністр втік з України, а у 2018 році “БРСМ-Нафта” розірвала договір оренди з 63 АЗС, котрі належали Ставицькому. В тому ж році ці АЗС увійшли в мережу “Мотто”.

8 червня 2015 році на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київщини сталася масштабна техногенна катастрофа, що була спричинена вибухом та займанням нафтопродуктів. Пожежу вдалося загасити лише 16 червня.

За даними ЗМІ у складі групи "БРСМ-Нафта" також є компанія з виробництва бензину "Стандарт Ойл-2000", що контролює міні-НПЗ на Полтавщині та біоетанольний завод "Фазор" на Київщині. Компанія виробляє власну марку спиртового бензину А-95Е Premium+, але не розкриває обсяги виробництва бензину.

Частина ЗМІ звинувачує мережу "БРСМ-Нафта" в оптимізації податків під час війни, а реальне податкове навантаження на літр на їх АЗС складає 99 коп. Зі свого боку в "БРСМ-Нафті" заперечують такі звинувачення та зазначають, що за другий квартал компанія продала 116 мільйонів літрів пального, сплативши до бюджетів різних рівнів 318,3 млн грн. Таким чином, з кожного літру пального, реалізованого мережею, було сплачено 2,75 гривні податків. У третьому ж кварталі "БРСМ" прогнозує збільшення податкового навантаження на чверть до 3,44 гривні з літра пального.