В Брюсселе состоится конференция "Украина: Как мобилизовать инвестиции для децентрализованных энергетических решений - сейчас?"

6 ноября 2023 года ключевые европейские и украинские стейкхолдеры, бизнес организации соберутся с целью содействия инвестициям в децентрализованные возобновляемые энергетические решения.

Организаторами конференции выступают такие организации как Ассоциация Европейской Промышленности Отопления, SolarPower Europe, Helios Strategia, Viessmann Climate Solutions и Представительство Украины при ЕС. Этот ивент не только мост между государственными и частными инвесторами, но и символ важности сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в сфере энергетики и отопления. В свете последних событий, когда атака России привела к тому, что более 12 миллионов украинцев оказались без тепла и электроэнергии, вопросы привлечения инвестиций и возобновление критической инфраструктуры стали очень актуальными.

Цель мероприятия: Содействовать инвестициям в Украине, информируя участников о возможностях, препятствиях и рыночных драйверах. Сосредотачиваясь на нормативной базе, финансировании и уменьшении рисков, мы рассматриваем все аспекты, необходимые для успешного внедрения экологических решений.

Главные спикеры конференции:

Герман Галученко, Министр энергетики Украины;

Кадри Симсон, Комиссар по энергетике ЕС;

Док. Дирк Бушле, заместитель директора Энергетического общества;

Мехтильда Версдорфер, заместитель генерального директора, DG ENER;

Бруно Гувернер, руководитель операционного отдела ENTSO-E;

Элеонора Жанна Робинс, специалист по инвестициям, Международная финансовая корпорация IFC;

… другие влиятельные лица из энергетических отраслей.

Каждый из спикеров поделится своим мнением, опытом и определит стратегические направления развития возобновляемой энергетики в Украине.

Где: В представительстве штата Гессен при Европейском Союзе, Rue Montoyer 21, 1000 Брюссель, а также онлайн.

Когда: 6 ноября, с 09:00 до 15:30 (по Киеву). После завершения мероприятия состоится встреча во время обеда.

Темы конференции:

Возобновляемые источники энергии – как Украина может стать лидером в регионе? Инвестиционный климат – какие возможности и препятствия существуют на пути инвесторов? Нормативная база – как ее улучшить, чтобы привлечь больше инвестиций? Финансирование проектов – опыт и рекомендации ведущих банков и финансовых учреждений.

Конференция состоится в формате панельных дискуссий, докладов и сессий Q&A.

Дистанционное участие: Если у вас нет возможности присутствовать офлайн, не переживайте! Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к событию онлайн.

В конце конференции будет подписано "общее заявление" спикерами, что станет важным документом, определяющим ключевые тезисы и направления усилий.

Эта конференция - отличная возможность для всех, кто заинтересован в развитии возобновляемой энергетики в Украине. Не упустите возможность стать частью перемен к лучшему!

Как зарегистрироваться: Детали и регистрация по ссылке.