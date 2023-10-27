У Брюсселі відбудеться конференція "Україна: Як мобілізувати інвестиції для децентралізованих енергетичних рішень — зараз?"

6 листопада 2023 року ключові європейські та українські стейкхолдери, бізнес організації зберуться з метою сприяння інвестиціям в децентралізовані відновлювані енергетичні рішення.

Організаторами конференції виступають такі організації, як Асоціація Європейської Промисловості Опалення, SolarPower Europe, Helios Strategia, Viessmann Climate Solutions та Представництво України при ЄС. Цей івент є не лише мостом між державними та приватними інвесторами, а й символом важливості співпраці між Україною та Європейським Союзом у сфері енергетики і опалення. У світлі останніх подій, коли атака Росії призвела до того, що понад 12 мільйонів українців опинилися без тепла та електроенергії, питання залучення інвестицій та відновлення критичної інфраструктури стали вкрай актуальними.

Мета заходу: Сприяти інвестиціям в Україні, інформуючи учасників про можливості, перешкоди та ринкові драйвери. Зосереджуючись на нормативній базі, фінансуванні та зменшенні ризиків, ми розглядаємо всі аспекти, необхідні для успішного впровадження екологічних рішень.

Головні спікери конференції:

Герман Галученко, Міністр енергетики України;

Кадрі Сімсон, Комісар з енергетики ЕС;

Док. Дірк Бушле, заступник директора Енергетичного співтовариства;

Мехтільда ​​ Версдорфер, заступник генерального директора, DG ENER;

Бруно Гувернер, керівник операційного відділу ENTSO-E;

Елеонора Жанна Робінс, спеціаліст з інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація IFC;

... інші впливові особи з енергетичних галузей.

Кожен зі спікерів поділиться своїми думками, досвідом та визначить стратегічні напрямки розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Де: У представництві штату Гессен при Європейському Союзі, Rue Montoyer 21, 1000 Брюссель, а також онлайн.

Коли: 6 листопада, з 09:00 до 15:30 (по Києву). Після завершення заходу відбудеться зустрічі під час обіду.

Теми конференції:

Відновлювані джерела енергії – як Україна може стати лідером у регіоні? Інвестиційний клімат – які можливості та перешкоди існують на шляху інвесторів? Нормативна база – як її покращити, щоб залучити більше інвестицій? Фінансування проєктів – досвід та рекомендації від провідних банків та фінансових установ.

Конференція відбудеться в форматі панельних дискусій, доповідей та Q&A сесій.

Теми заходу Інформація про захід Спікери заходу

Дистанційна участь: Якщо ви не маєте можливості бути присутнім на місці, не переживайте! Зареєструйтеся та долучайтеся онлайн до події.

В кінці конференції буде підписана "загальна заява" спікерами, що стане важливим документом, що визначає ключові тези та напрямки зусиль.

Ця конференція є відмінною можливістю для усіх, хто зацікавлений у розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Не пропустіть цю нагоду стати частиною змін на краще!

Як реєструватися: Деталі та реєстрація за посиланням.