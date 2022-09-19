В Киевской области из-за непогоды было полностью обесточено 125 населенных пунктов

18 сентября из-за ливней, грозов и шквальных порывов ветра было полностью обесточено 125 населенных пунктов, и частично обесточено 189 населенных пунктов. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"18 сентября в Киевской области из-за ливней, грозов и шквальных порывов ветра до 20 м/с было обесточено 125 населенных пунктов полностью и 189 — частично. Повреждены 150 воздушных линий и 2612 трансформаторных подстанций. Больше всего из-за непогоды пострадали Богуславский, Бориспольский, Борисполь -Хмельницкий энергоузлы", - говорится в сообщении.

Согласно ему, по состоянию на 08:30 19 сентября электромонтеры уже успели вернуть свет более чем для 60 тысяч домов в 72 населенных пунктах, которые обесточивались полностью и в 121 — частично.

Остаются обесточенными 53 населенных пункта полностью и 68 – частично. Из-за грозы и порывов ветра обесточены 40 линий 6-10 кВ полностью и 27 – частично, 809 трансформаторных подстанций.

Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет. Для ликвидации последствий непогоды ДТЭК Киевские региональные электросети привлекли 75 бригад – 228 рабочих и 80 единиц техники.