На Київщині через непогоду було повністю знеструмлено 125 населених пунктів

18 вересня через зливи, грози та шквальні пориви вітру було повністю знеструмлено 125 населених пунктів, та частково знеструмлено 189 населених пунктів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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"18 вересня в Київській області через зливи, грози та шквальні пориви вітру до 20 м/с було знеструмлено 125 населених пунктів повністю та 189 — частково. Пошкоджено 150 повітряних ліній та 2612 трансформаторних підстанцій. Найбільше через негоду постраждали Богуславcький, Бориспільський, Васильківський та Переяслав-Хмельницький енерговузли", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, станом на 08:30 19 вересня електромонтери вже встигли повернути світло для понад 60 тисяч осель у 72 населених пунктах, що знеструмлювалися повністю та у 121 — частково.

Залишаються знеструмленими 53 населених пункти повністю та 68 – частково. Через грозу та пориви вітру знеструмлені 40 ліній 6-10 кВ повністю та 27 – частково, 809 трансформаторних підстанцій.

Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло. Для ліквідації наслідків негоди ДТЕК Київські регіональні електромережі залучив 75 бригад – 228 робітників та 80 одиниць техніки.