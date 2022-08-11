В "Укртранснафте" прокомментировали остановку транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба"

Украинский оператор трубопроводов "Укртранснафта" прокомментировала остановку транзита российской нефти через нефтепровод “Дружба”. Соответсвующее заявление компания опубликовала вечером 11 августа.

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Согласно сообщению, 4 августа "Укртранснафта" вынужденно остановила транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой российской компанией "Транснефть" авансового платежа за транспортировку нефти.

"Договор между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительной оплаты. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг. Поскольку от ПАО "Транснефть" не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, которая является основным потребителем нефти, транспортируемой по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба", выступила с инициативой взять на себя обязательство по оплате транзита российской нефти", — сказано в сообщении.

Сообщается, что 10 августа "Укртранснафта" получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской нефтяной компании MOL и в 16.30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода.

"В настоящее время "Укртранснафта" не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. "Укртранснафта" не получила официальное письмо от "Транснефти" о том, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, управляющая участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", — сообщила пресс-служба.

Напомним, министр экономики Словакии министр Ричард Сулик сообщил, что транзит нефти возобновлен.

Российская транспортная монополия "Транснефть" сообщила 9 августа, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.

Южная ветвь "Дружбы" поставляла нефть в Венгрию, Чехию и Словакию. Прокачка нефти по этой ветке производилась на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" о предоставлении услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.