В "Укртранснафті" прокоментували зупинку транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Український оператор трубопроводів "Укртранснафта" прокоментувала зупинку транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Відповідну заяву компанія опублікувала увечері 11 серпня.

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Згідно з повідомленням, 4 серпня "Укртранснафта" вимушено зупинила транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" через несплату російською компанією "Транснефть" авансового платежу за транспортування нафти.

"Договір між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" про надання послуг з транспортування передбачає перекачування нафти за 100% попередньої оплати. Тому транспортування можливе лише за попередньої оплати таких послуг. Оскільки від ПАТ "Транснефть" не надійшли кошти, угорська нафтова компанія MOL, яка є основним споживачем нафти, що транспортується південною гілкою магістрального нафтопроводу "Дружба", виступила з ініціативою взяти на себе зобов'язання щодо оплати транзиту російської нафти", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 10 серпня "Укртранснафта" отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16.30 за київським часом після надходження коштів на рахунок відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу.

"Наразі "Укртранснафта" не має інформації про оплату транзиту від Чехії. "Укртранснафта" не отримала офіційного листа від "Транснафти" про те, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка керує ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні", - повідомила прес-служба.

Нагадаємо, міністр економіки Словаччини міністр Річард Сулік повідомив, що транзит нафти відновлено.

Російська транспортна монополія "Транснефть" повідомила 9 серпня, що постачання російської нафти транзитом через територію України зупинено 4 серпня.

Південна гілка "Дружби" постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. Прокачування нафти цією гілкою проводилося на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" про надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати.