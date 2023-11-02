WOG открыл самую большую в Украине АЗС: где она находится (ФОТО)

Сеть АЗС WOG 1 ноября открыла в селе Глубочица Житомирской области (автодорога "Киев-Чоп", км 127+990) после реконструкции крупнейший в Украине автозаправочный комплекс. Здесь реализован ряд решений, цель которых предоставить гостям уникальный клиентский опыт.

Об этом сообщает пресс-служба WOG.

Отмечается, что автозаправочный комплекс уже получил знак Национального реестра рекордов Украины как крупнейший АЗК по площади внутренних помещений, что составляет 1407, 82 м² (в соответствии с рекордной заявкой №230801-0272).

Первые гости уже имели возможность оценить уникальное клиентское пространство, микс диджитальных и офлайн-сервисов, цифровых помощников, а также первый в Украине фудхол, расположенный на территории АЗК.

Для удобства водителей реализовано интегрированные топливораздаточные колонки с разными видами горючего, автогаза, с жидкостью Adblue, которая помогает меньше загрязнять воздух и продлевает ресурс двигателя в дизельных авто.

На АЗК реализовано разделение потоков на легковой и крупногабаритный транспорт (фуры и автобусы). В общей сложности одновременно могут заправляться 24 авто с двигателями внутреннего сгорания.

На территории автозаправочного комплекса также реализован уникальный электрохаб для владельцев электрокаров. FLASH HUB рассчитан на одновременную зарядку 14 электромобилей с самыми распространенными в Украине коннекторами, а именно 8 скоростных (DC) и 6 стандартных (AC).

Хаб работает через веб-сервис FLASH Charge , который не требует загрузки мобильного приложения или обязательной регистрации. Общая мощность коннекторов на FLASH HUB – 727 кВт, что делает его одним из самых мощных в Украине и одним из самых больших в Европе.

На территории АЗК обустроены несколько больших парковочных зон – для легковых авто более чем на 55 мест и для парковки крупногабаритного транспорта – на более чем 40 паркомест.

"Проект по строительству автозаправочного комплекса в селе Глубочица стартовал еще в 2021 году. Часть работ была реализована еще до 24 февраля 2022 года. При всех испытаниях для нас было важно реализовать задуманное и открыть сверхсовременный автозаправочный комплекс, который стал первым АЗК нового поколения не только в сети WOG, но и для всей Украины", – отмечает Владлена Русина, операционный директор сети АЗК WOG.

Это первый АЗК в Украине, где создан уникальный фудхол с несколькими заведениями питания, холодной и теплой витринами. Кофе можно приготовить самостоятельно на кофемашине Franke. Их здесь 5, что дает возможность улучшить качество обслуживания и развести трафик. кофе - не просто напиток, а ритуал, к которому привлечены профессиональные баристы.На отдельном кофейном острове WOG Barista охотно сварят вкусные кофейные напитки: 100% арабика и кофе без кофеина, а также четыре вида молока: классическое или безлактозное, или растительное - кокос или миндальное" , - рассказывает Ирина Соколовская, директор дирекции общественного питания и Интерсити.

На АЗС традиционно можно заказать любимое блюдо из меню WOG CAFE или выбрать что-нибудь в заведении партнера. Внутри АЗК работают три ресторана: японская кухня "Сушия", итальянская кухня Il Molino и Shawarma Point. Рядом на общей территории расположен McDonald's, открывшийся в июле 2023 года.

Два фудхола почти на 100 посадочных мест выполняют одновременно ряд функций: здесь можно как быстро перекусить, так и с комфортом позавтракать, пообедать или поужинать, а также зарядить гаджеты (в зале расположены проводные и беспроводные зарядки).

Для самых маленьких гостей внутри АЗК совместно с производителем полезных сладостей "Улитка Боб" обустроили игровой уголок; в зоне террасы соорудили детскую площадку с батутом, каруселью, интерактивными панелями, переговорным устройством, игровым комплексом с горкой.