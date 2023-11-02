WOG відкрив найбільшу в Україні АЗС: де вона знаходиться (ФОТО)

Мережа АЗС WOG 1 листопада відкрила в селі Глибочиця на Житомирщині (автодорога "Київ-Чоп", км 127+990) після реконструкції найбільший в Україні автозаправний комплекс. Тут реалізовано низку рішень, мета яких надати гостям унікальний клієнтський досвід.

Про це повідомляє пресслужба WOG.

Зазначається, що автозаправний комплекс вже отримав відзнаку Національного реєстру рекордів України як найбільший АЗК за площею внутрішніх приміщень, що становить 1407, 82 м² (відповідно до рекордної заявки №230801-0272).

Перші гості вже мали можливість оцінити унікальний клієнтський простір, мікс діджитальних та офлайн-сервісів, цифрових помічників, а також перший в Україні фудхол, розташований на території АЗК.

Для зручності водіїв реалізовано інтегровані паливороздавальні колонки з різними видами пального, автогазу, з рідиною Adblue, яка допомагає менше забруднювати повітря та подовжує ресурс двигуна в дизельних авто.

На АЗК реалізовано розділення потоків на легковий транспорт та великогабаритний (фури та автобуси). Загалом одночасно можуть заправлятися 24 авто із двигунами внутрішнього згоряння.

На території автозаправного комплексу також реалізований унікальний електрохаб для власників електрокарів. FLASH HUB розрахований на одночасну зарядку 14 електромобілів з найпоширенішими в Україні конекторами, а саме 8 швидкісних (DC) та 6 стандартних (AC).

Хаб працює через веб-сервіс FLASH Charge, який не потребує завантаження мобільного застосунку або обов'язкової реєстрації. Загальна потужність конекторів на FLASH HUB – 727 кВт, що робить його одним з найпотужніших в Україні та одним з найбільших у Європі.

На території АЗК облаштовані кілька великих паркувальних зон – для легкових авто на понад 55 місць та для паркування великогабаритного транспорту - на більш ніж 40 паркомісць.

"Проєкт із будівництва автозаправного комплексу в селі Глибочиця стартував ще у 2021 році. Частина робіт була реалізована ще до 24 лютого 2022 року. Попри всі випробування для нас було важливо реалізувати задумане й відкрити надсучасний автозаправний комплекс, який став першим АЗК нового покоління не лише в мережі WOG, але й для всієї України", - зауважує Владлена Русіна, операційний директор мережі АЗК WOG.

"Це перший АЗК в Україні, де створено унікальний фудхол з кількома закладами харчування, холодною й теплою вітринами. Каву можна приготувати самостійно на кавомашині Franke. Їх тут 5, що дає можливість покращити якість обслуговування та розвести трафік. Подбали й про кавоманів, для яких кава – не просто напій, а ритуал, до якого залучені професійні баристи. На окремому кавовому острові WOG Barista залюбки зварять смачні кавові напої: 100% арабіка та кава без кофеїну, а також чотири види молока: класичне чи безлактозне, або ж рослинне – кокосове чи мигдалеве", - розповідає Ірина Соколовська, директор дирекції громадського харчування та Інтерсіті.

На АЗС традиційно можна замовити улюблену страву з меню WOG CAFE або обрати щось у закладі партнера. Всередині АЗК працюють три ресторани: японської кухні "Сушия", італійської кухні Il Molino та Shawarma Point. Поруч на спільній території розташований McDonald's, який відкрився в липні 2023.

Два фудхоли на майже 100 посадкових місць виконують одночасно низку функцій: тут можна як швидко перекусити, так і з комфортом поснідати, пообідати чи повечеряти, а також зарядити гаджети (в залі розташовані дротові та бездротові зарядки).

Для найменших гостей всередині АЗК спільно з виробником корисних солодощів "Равлик Боб" облаштували ігровий куточок; в зоні тераси спорудили дитячий майданчик з батутом, каруселлю, інтерактивними панелями, переговорним пристроєм, ігровим комплексом з гіркою.