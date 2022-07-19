Харьковская ТЭЦ-5 объявила о завершении подготовки к отопительному сезону 2022/2023

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Предприятие сообщает, что основные работы по подготовке оборудования к отопительному периоду на предприятии завершены. Ремонтная кампания в этом году, как обычно, проводилась планомерно, вопреки сложностям военного положения в стране.

"Ни на мгновение не прекращается поиск топлива, в том числе резервного, для обеспечения устойчивости работы теплоцентрали", - сообщает пресс-служба ТЭЦ-5.

По словам председателя правления Харьковской ТЭЦ-5 Александра Минковича, предприятие не прекращает подачу теплоносителя и генерацию электроэнергии для города, несмотря на обстрелы и заоблачные цены на газ.

"Вместе с тем и для Объединенной энергосистемы Украины Харьковская ТЭЦ-5 является поставщиком важных услуг, таких как РПЧ (резерв поддержки частоты) и ДП РЗ (резерв замещения). Осознание ответственности за благополучие харьковской громады и энергетическую безопасность страны дает силы работать в разы активнее", - отмечает Александр Минкович.

Кроме того, сообщается, что на предприятии создан гуманитарный хаб. Более ста тонн гуманитарной помощи за счет привлеченных и собственных средств уже направлено жителям региона, украинским защитникам и медикам.

"Получая благодарственные письма от медицинских учреждений региона и просто ежедневные слова признательности от жителей Слобожанщины, наша трудовая и волонтерская команда имеет стимулы работать еще активнее. Хотя на пятом месяце войны все чаще приходится искать ресурсы исключительно внутри страны", - говорит Александр Минкович.

Он также заверил, что все процессы обеспечения Харькова теплом и светом в осенне-зимний период ТЭЦ-5 полностью контролирует. В то же время Александр Минкович надеется на понимание и поддержку государства в ключевом вопросе обеспечения резервным топливом одной из крупнейших теплоцентралей страны.