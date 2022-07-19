Харківська ТЕЦ-5 оголосила про завершення підготовки до опалювального сезону 2022/2023

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Підприємство повідомляє, що основні роботи щодо підготовки обладнання до опалювального періоду на підприємстві завершено. Ремонтна кампанія цього року, як завжди, проводилася планомірно, попри складнощі військового стану в країні.

"Ні на мить не припиняється пошук палива, зокрема резервного, для забезпечення стійкості роботи теплоцентралі", - повідомляє прес-служба ТЕЦ-5.

За словами голови правління Харківської ТЕЦ-5 Олександра Мінковича, підприємство не припиняє подачу теплоносія та генерацію електроенергії для міста, незважаючи на обстріли та захмарні ціни на газ.

"Водночас і для Об'єднаної енергосистеми України Харківська ТЕЦ-5 є постачальником важливих послуг, таких як РПЛ (резерв підтримки частоти) та ДП РЗ (резерв заміщення). Усвідомлення відповідальності за благополуччя харківської громади та енергетичну безпеку країни дає сили працювати в рази активніше ", - зазначає Олександр Мінкович.

Крім того, повідомляється, що на підприємстві створено гуманітарний хаб. Понад сто тонн гуманітарної допомоги за рахунок залучених та власних коштів уже направлено мешканцям регіону, українським захисникам та медикам.

"Отримуючи листи подяки від медичних закладів регіону та просто щоденні слова вдячності від мешканців Слобожанщини, наша трудова та волонтерська команда має стимули працювати ще активніше. Хоча на п'ятому місяці війни все частіше доводиться шукати ресурси виключно всередині країни", - каже Олександр Мінкович.

Він також запевнив, що усі процеси забезпечення Харкова теплом та світлом у осінньо-зимовий період ТЕЦ-5 повністю контролює. Водночас Олександр Мінкович сподівається на розуміння та підтримку держави у ключовому питанні забезпечення резервним паливом однієї з найбільших теплоцентралей країни.