Зарегулированность рынка газа как угроза для прохождения следующей зимы

В 2025 году армия оккупантов начала наносить массированные удары по газодобывающей инфраструктуре, что сразу привело к сокращению добычи газа. Официально не сообщалось, насколько упала добыча газа, однако западные медиа, ссылаясь на собственные источники, сообщали о 40% падении среднесуточной добычи после четвертого массированного обстрела 20 февраля.

Для прохождения текущего осенне-зимнего периода риски минимальны: на следующей неделе среднесуточная температура воздуха уже ожидается плюсовой, а солнечная генерация начнет существенно расти. Следовательно, начнется сокращение спроса на газ и электроэнергию.

Проблемы и перспективы следующей зимы

Однако нынешняя ситуация с падением добычи из-за обстрелов остро актуализирует вопрос подготовки к следующей зиме.

В прошлом году стратегией "Нафтогаза" и правительства было прохождение зимы на запасах газа собственной добычи – объемы импорта газа в течение прошлого года были минимальными. При этом дочерним компаниям "Нафтогаза" удавалось наращивать добычу второй год подряд в течение полномасштабной войны. Боевые действия, закрытие рынка газа из-за полномасштабного вторжения, остановка лицензий для попадавших под санкции компаний обусловили сокращение добычи частными компаниями, однако все же общенациональная добыча росла. Однако на следующую зиму полагаться только на собственную добычу уже не удастся, а нужно думать об организации импорта нужных объемов газа в нужные периоды.

В январе министерство энергетики ожидало, что для прохождения следующей зимы нужно будет импортировать один миллиард кубометров газа. Но эти оценки были озвучены еще до начала массированных ударов по газодобывающей инфраструктуре: страна потребует гораздо больше импортного газа.

Но и страны ЕС в течение этой зимы использовали много газа и на конец ОЗУ выйдут с более низким уровнем заполнения хранилищ по сравнению с предыдущими годами. То есть в течение весны-лета ЕС тоже потребует больше импортного газа. При этом если транзит газа через территорию Украины не будет осуществляться (или другими газопроводами в ЕС, которые сегодня простаивают), то доля СПГ в импорте будет относительно высокой. А в конечном счете это будет потенциально означать более высокие цены на газ и глубокую зависимость цен в Европе от ценовой конъюнктуры в Азии, которая часто является прайсмейкером по СПГ для всего мира.

Если отвлечься от ряда проблем, то пройти зиму можно импортируя необходимые объемы газа. Но препятствием для импорта стоит проблема чрезмерной зарегулированности, которая исказила рынок. И это может сделать импорт просто нежизнеспособным.

Зарегулированность рынка как угроза для следующего отопительного сезона

Полномасштабная война исказила рынок газа в Украине, не говоря, что он и до этого был обезображен чрезмерным регулированием через механизмы ПСО (возложение специальных обязанностей на отдельные компании, чтобы субсидировать цену газа для широкой категории потребителей).

С началом полномасштабной войны, с одной стороны, был запрещен экспорт газа, а с другой стороны, существенно сократились потребление газа на свободном сегменте (коммерческие потребители) из-за падения промышленного производства. Кроме того, добавилось потребителей в сегменте регулируемого ценообразования (за счет установления регулируемой цены газа для производства электроэнергии). Таким образом, с полномасштабной войной произошел серьезный перекос – существенное увеличение доли регулируемого сегмента (те, кто получит газ не по рыночной цене, а по регулируемой, ниже).

В конечном счете такая конъюнктура искажает ценовые маркеры на рынке природного газа и создает ситуацию, когда газ на украинском рынке "торгуется" значительно ниже цены по которой он импортируется. Эта ситуация не была бы проблемой при минимальных объемах импорта. Но для прохождения следующего осенне-зимнего периода импорт нужен будет уже не минимальный. К тому же, цены в Европе потенциально могут быть выше прошлогоднего.

В условиях, когда нам придется импортировать много недешевого газа, действующая сегодня модель регулируемых и заниженных цен окажется просто нежизнеспособной (к примеру, для отдельных категорий регулируемая цена может быть в 3-4 раза ниже импортного газа). Сразу возникает вопрос: а кто будет субсидировать низкую цену газа для многих категорий украинских потребителей, если цена импортного газа окажется значительно дороже? Однако свободных денег в экономике нет – в значительной степени мы зависимы от внешней помощи и заимствований. А как видим, есть риск сокращения международной помощи из-за изменения отношения новой администрации Белого дома. В прошедшие два года прайс-кепы ограничивали импорт на рынке электроэнергии, создавая ситуацию, когда технические возможности для импорта есть, но самой электроэнергии не хватает. Точно с такой же ситуацией мы можем столкнуться с поставками газа через год.

Уже сегодня нужно думать, как проходить следующую зиму. Фактически у нас происходит смена парадигмы от "пройти зиму на собственном газе" до "своевременно импортировать нужные объемы газа". А проблема состоит в том, что точно спланировать потребность в импорте будет крайне сложно. Надо быть готовым, что придется заранее законтрактовать газ с физическими поставками среди зимы, ведь нет гарантированной уверенности в защищенности отечественных хранилищ, где мы могли бы хранить газ на зиму. И понятно, что стоимость в момент поставки среди зимы будет выше относительно летних периодов. В случае, если окажется, что законтрактованные объемы выше потребности украинского рынка, то на этот газ найдутся потребители в ЕС.

Импортная цена газа будет существенно превышать регулируемые цены внутри страны для большинства потребителей, что определено нынешней моделью ПСО, и это в конечном счете будет блокировать импорт для удовлетворения внутренних потребностей. А надо создать условия, когда разные компании смогут импортировать газ, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка. Поэтому нынешняя модель ПСО и субсидирования газа для большого количества потребителей разных категорий, создающая перекос в ценах на внутреннем и внешнем рынках, нежизнеспособна в новых экономических реалиях и должна быть кардинально пересмотрена.