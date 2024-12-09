"Зеленые" аукционы в Украине: нынешняя (не)результативность и ожидания на 2025 год

В этом году в Украине провели первые 3 пилотных "зеленых" аукциона, которые трудно назвать результативными. В общем, только одна компания была признана победителем — ООО "Вотерструм" с 900 кВт на втором аукционе по распределению квот поддержки на другие источники энергии.

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В Министерстве энергетики положительно оценивают сам факт проведения аукционов, невзирая на низкую результативность. В то же время, со стороны государства есть ожидание, что в следующем году интерес со стороны инвесторов возрастет и количество победителей возрастет.

В то же время, как отметили представители профильных ассоциаций производителей по ВИЭ во время своих выступлений на онлайн-мероприятии "Первые "зеленые" аукционы в Украине: работает ли механизм поддержки генерации по ВИЭ?", в украинском энергетическом секторе есть ряд препятствий, которые стали причиной низкой результативности пилотных "зеленых" аукционов в 2024 году. В частности, речь идет об усложненной ситуации с выплатами производителям из ВИЭ, ограничения для участия инвесторов (один инвестор может претендовать лишь максимально на 25% от общей квоты), фактически не действенный механизм рыночной премии, нехватка надежных инструментов финансирования.

В то же время, по словам председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, уже скоро будут приняты соответствующие изменения в законодательство о расширении объема квоты, на которые может претендовать один бенефициарный собственник, до 50%.

В 2025 году "зеленые" аукционы будут стартовать в марте. Всего в следующем году будут проведены 4 аукциона:

- Для 33 МВт СЭС — март 2025 г.

- Для 100 МВт ВЭС — апрель 2025 г.

- Для 47 МВт для других источников — май 2025 г.

- Для 150 МВт ВЭС — июль 2025 г.

Максимальная цена предложения для объектов солнечной и ветровой энергетики на аукционы 2025 была снижена до 8 евроцентов/ кВтч , что на 1 евроцент/ кВтч меньше объявленной стоимости на нынешних торгах.

Также правительством были определены индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2026-2029 гг. Речь идет о 340-400 МВт ежегодно.

График 1. Индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки на 2026-2029

Источник: Распоряжение КМУ "Некоторые вопросы проведения аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2025 год и установление индикативных прогнозных показателей годовых квот поддержки на 2026-2029 годы"

В то же время, любой механизм поддержки ВИЭ будет связан с текущим кризисом неплатежей. По данным на начало ноября, долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за Услугу для ВИЭ снова достиг 30 млрд грн. Регулятор планирует 10 декабря на своем заседании утвердить тариф на передачу украинскому ОСП, на уровне на 13% меньше предложенного "Укрэнерго" показателя (678 против 780 грн/МВт ⋅ час). Таким образом, риск недофинансирования "зеленой" генерации будет оставаться. В частности, несмотря на де-юре действующий механизм рыночной премии ( feed - in - premium ), еще никакой выплаты выполнено не было.

Следовательно, основным препятствием для привлечения инвестиций в сектор возобновляемой энергетики остается долговый кризис. Следует отметить, что долги являются и одной из ключевых преград для развития маневровой генерации, ведь по состоянию на сегодняшний день "Укрэнерго" должен участникам балансирующего рынка почти 17 млрд грн (долг участников перед ОСП превышает 30 млрд грн), и эти показатели пока не показывают значительных сдвигов .