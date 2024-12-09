"Зелені" аукціони в Україні: цьогорічна (не)результативність та очікування на 2025

Цього року в Україні провели перші 3 пілотні "зелені" аукціони, які важко назвати результативними. Загалом, лише одну компанію було визнано переможцем — ТОВ "Вотерструм" з 900 кВт на другому аукціоні з розподілу квот підтримки на інші джерела енергії.

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В Міністерстві енергетики позитивно оцінюють сам факт проведення аукціонів, незважаючи на низьку результативність. Водночас, з боку держави є очікування, що наступного року зацікавленість з боку інвесторів зросте та кількість переможців зросте.

Водночас, як зазначили представники профільних асоціацій виробників з ВДЕ під час своїх виступів на онлайн-заході "Перші "зелені" аукціони в Україні: чи працює механізм підтримки генерації з ВДЕ?", в українському енергетичному секторі є ряд перешкод, які стали причиною низької результативності пілотних "зелених" аукціонів у 2024 році. Зокрема, йдеться про ускладнену ситуацію з виплатами виробникам з ВДЕ, обмеження для участі інвесторів (один інвестор може претендувати лише максимально на 25% від загальної квоти), фактично не дієвий механізм ринкової премії, брак надійних інструментів фінансування.

Водночас, за словами голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, вже незабаром будуть прийняті відповідні зміни до законодавства щодо розширення обсягу квоти, на які може претендувати один бенефіціарний власник, до 50%.

У 2025-му році "зелені" аукціони стартуватимуть у березні. Загалом, наступного року буде проведено 4 аукціони:

- Для 33 МВт СЕС — березень 2025 р.

- Для 100 МВт ВЕС — квітень 2025 р.

- Для 47 МВт для інших джерел — травень 2025 р.

- Для 150 МВт ВЕС — липень 2025 р.

Максимальна ціна пропозиції для обʼєктів сонячної та вітрової енергетики на аукціони 2025 була знижена до 8 євроцентів/кВт⋅год, що на 1 євроцент/кВт⋅год менше за оголошену вартість на цьогорічних торгах.

Також, урядом було визначено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2026-2029 рр. Йдеться про 340-400 МВт щорічно.

Графік 1. Індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2026-2029

Джерело: Розпорядження КМУ "Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік та встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2026–2029 роки"

Водночас будь-який механізм підтримки ВДЕ буде пов’язаний із поточною кризою неплатежів. За даними на початок листопада, борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за Послугу для ВДЕ знову досяг 30 млрд грн. Регулятор планує 10 грудня на своєму засіданні затвердити тариф на передачу українському ОСП, на рівні на 13% меншому за запропонований "Укренерго" показник (678 проти 780 грн/МВт⋅год). Таким чином, ризик недофінансування "зеленої" генерації залишатиметься. Зокрема, попри де-юре чинний механізм ринкової премії (feed-in-premium), ще жодної виплати виконано не було.

Отже, основною перешкодою для залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики залишається боргова криза. Слід зазначити, що борги є і однією з ключових перепон для розбудови маневрової генерації, адже станом на сьогодні "Укренерго" винен учасникам балансуючого ринку майже 17 млрд грн (борг учасників перед ОСП перевищує 30 млрд грн), і ці показники поки не показують значних зрушень.