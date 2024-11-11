"Зеленые" долги: десятки миллиардов и источник их погашения

Долг оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу ВИЭ, фактически являющуюся источником оплаты "зеленого" тарифа, снова пересек отметку в 30 млрд грн.

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На начало года задолженность за соответствующую услугу составила 31,5 млрд грн, но весной постепенно снизилась до 22 млрд грн. Однако осенью эта цифра снова выросла. По состоянию на 1 октября, по данным ГП "Гарантированный покупатель", уровень оплаты по "зеленому" тарифу за текущий год составляет 60,8%. Самый высокий уровень оплат наблюдается зимой, когда производство электроэнергии по ВИЭ снижается, а соответственно, уменьшаются и объемы выплат. В мае и июне, когда "зеленая" генерация достигает пика, уровень оплат падает. В общей сложности с начала года по "зеленому" тарифу было куплено 6 343 тыс. МВт*ч электроэнергии. Примечательно, что большинство ветроэлектростанций пока покинули механизм "зеленого" тарифа и перешли на свободный рынок, где цены выше, а выплаты гарантированы.

Доля ВИЭ (ветер, солнце, био и МГЭС) в структуре производства электроэнергии в 2024 г., %

Источник: мониторинг ExProElectricity

Тариф на передачу электрической энергии НЭК "Укрэнерго" является ключевым источником для финансирования "зеленого" тарифа, направленного на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На текущий год было заложено 16,2 млрд грн на расходы по выполнению специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, из которых подавляющая часть – именно на промышленную генерацию из ВИЭ. В конце 2023-го года в НКРЭКУ определили, что прогнозный средневзвешенный "зеленый" тариф на 2024 год должен составлять 5 365,38 грн/МВт·час. Доля ПСО в структуре тарифа "Укрэнерго" занимает около 50%.

В конце года начинается процесс пересмотра тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на следующий год. В среду, 13 ноября, НКРЭКУ начнет процедуру установления тарифа на следующий год. Напомним, в "Укрэнерго" предлагали увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% – до 783,71 грн/МВт*ч. В то же время фактически регулятор предлагает установить тариф на уровне 665,26 грн/МВт·ч, что на 15% меньше предложения системного оператора. По обновленному проекту от НКРЭКУ, расходы на ПСО для "зеленых" определены в размере 30,7 млрд грн, а прогнозируемый "зеленый" тариф – 6437,28 грн/МВт·час. Следует указать, что в энергорегуляторе подправили прогноз по прогнозируемой цене продажи "Гарантированного покупателя" — если на 2024 г. запланированный показатель был 3900 грн/МВт·ч (хотя фактически цена реализации была ниже), уже на 2025 г. цена составит 3350 грн/ МВт·ч.

Важным фактором для стабильных расчетов с производителями из ВИЭ является уровень уплаты тарифа на передачу, а для этого должны быть четко определены критерии предприятий, которые нельзя отключать от электроснабжения, в то же время обеспечивая их гарантированные расчеты за электричество.

В контексте расчетов важным, но, к сожалению, отрицательным, фактором стало заявление НЭК "Укрэнерго" о временной остановке выплат по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития, выпущенным три года назад на 825 млн долларов США. Такое решение будет действовать до планируемой в ближайшие месяцы реструктуризации долга.

Кризис выплат по "зеленому" тарифу является одним из наиболее значимых факторов, препятствующих привлечению инвестиций в ВИЭ в Украине, на уровне с военными рисками. Подтверждением тому является невысокая заинтересованность в пилотных аукционах по распределению квоты, проводимых "Гарантированным покупателем". Также долговый кризис препятствует и эффективному функционированию механизма feed-in-premium, расчеты по которому так и не удалось провести.