"Зелені" борги: десятки мільярдів та джерело їх погашення

Борг оператора системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу ВДЕ, яка фактично є джерелом оплати "зеленого" тарифу, знову перетнув позначку в 30 млрд грн.

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На початок року заборгованість за відповідну послугу становила 31,5 млрд грн, але навесні поступово знизилась до 22 млрд грн. Однак, восени ця цифра знову зросла. Станом на 1 жовтня, за даними ДП "Гарантований покупець", рівень оплати за "зеленим" тарифом за поточний рік становить 60,8%. Найвищий рівень оплат спостерігається взимку, коли виробництво електроенергії з ВДЕ знижується, а відповідно, зменшуються і обсяги виплат. У травні та червні, коли "зелена" генерація досягає піку, рівень оплат падає. Загалом з початку роком за "зеленим" тарифом було куплено 6 343 тис. МВт*год електроенергії. Примітно, що більшість вітроелектростанцій наразі покинули механізм "зеленого" тарифу і перейшли на вільний ринок, де ціни вищі, а виплати — гарантовані.

Частка ВДЕ (вітер, сонце, біо та МГЕС) у структурі виробництва електроенергії у 2024 р., %

Джерело: моніторинг ExProElectricity

Тариф на передачу електричної енергії НЕК "Укренерго" є ключовим джерелом для фінансування "зеленого" тарифу, спрямованого на підтримку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). На поточний рік було закладено 16,2 млрд грн на витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, з яких переважна частина – саме на промислову генерацію з ВДЕ. Наприкінці 2023-го року в НКРЕКП визначили, що прогнозний середньозважений "зелений" тариф на 2024 рік мав би складати 5 365,38 грн/МВт·год. Частка ПСО у структурі тарифу "Укренерго" займає близько 50%.

Наприкінці року розпочинається процес перегляду тарифу на передачу електроенергії для НЕК "Укренерго" на наступний рік. У середу, 13 листопада, НКРЕКП розпочне процедуру щодо встановлення тарифу на наступний рік. Нагадаємо, в "Укренерго" пропонували збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 р. на 48% - до 783,71 грн/МВт*год. Водночас фактично регулятор пропонує встановити тариф на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 15% менше за пропозицію системного оператора. За оновленим проєктом від НКРЕКП, витрати на ПСО для "зелених" визначені в розмірі 30,7 млрд грн, а прогнозований "зелений" тариф – 6437,28 грн/МВт·год. Слід вказати, що в енергорегуляторі підправили прогноз щодо прогнозованої ціни продажу "Гарантованого покупця" - якщо на 2024 р. запланований показник був 3900 грн/МВт·год (хоча фактично ціна реалізації була нижчою), вже на 2025 р. ціна становитиме 3350 грн/МВт·год.

Важливим фактором для стабільних розрахунків з виробниками з ВДЕ є рівень сплати тарифу на передачу, а для цього мають бути чітко визначені критерії щодо підприємств, які не можна відключати від електропостачання, водночас, забезпечуючи їх гарантовані розрахунки за електрику.

В контексті розрахунків важливим, але, на жаль, негативним, фактором стала заява НЕК "Укренерго" про тимчасове зупинення виплат за борговими зобов’язаннями за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, які було випущено три роки тому на 825 млн доларів США. Таке рішення діятиме до реструктуризації боргу, що планується в найближчі місяці.

Криза виплат за "зеленим" тарифом є одним з найбільш вагомих факторів, які перешкоджають залученню інвестицій у ВДЕ в Україні, на рівні з воєнними ризиками. Підтвердженням цього є невисока зацікавленість у пілотних аукціонах з розподілу квоти, що проводяться "Гарантованим покупцем". Також боргова криза є перешкодою і для ефективного функціонування механізму feed-in-premium, розрахунки за яким так і не вдалось провести.