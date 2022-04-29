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Binance заблокировал криптовалютные аккаунты дочерей Лаврова и Пескова
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты падчерицы министра иностранных дел России Сергея Лаврова Полины Ковалевой, а также дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников: Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX", — написал министр.
По его словам, указанные лица больше не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.
Напомним, 21 апреля Binance решила на неопределенный срок ограничить доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют активы общей стоимостью более 10 тысяч евро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Константин Малофеев финансировал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) при организации им вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.