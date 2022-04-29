Binance заблокировал криптовалютные аккаунты дочерей Лаврова и Пескова

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты падчерицы министра иностранных дел России Сергея Лаврова Полины Ковалевой, а также дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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"Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников: Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX", — написал министр.

По его словам, указанные лица больше не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.

Напомним, 21 апреля Binance решила на неопределенный срок ограничить доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют активы общей стоимостью более 10 тысяч евро.

Константин Малофеев финансировал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) при организации им вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.