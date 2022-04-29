Binance заблокував криптовалютні акаунти дочок Лаврова та Пєскова

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заблокувала акаунти падчерки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Поліни Ковальової, а також дочки прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова Єлизавети Пєскової. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників: Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Єлизавети Піскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина, пов'язаного з викраденням біткоїнів із біржі WEX", — написав міністр.

За його словами, зазначені особи більше не зможуть використати свої акаунти для продажу, придбання чи переказу криптоактивів.

Нагадаємо, 21 квітня Binance вирішила на невизначений термін обмежити доступ до своїх сервісів для російських користувачів, які мають активи загальною вартістю понад 10 тисяч євро.

Костянтин Малофєєв фінансував російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрілкова) при організації ним збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.