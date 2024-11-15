Будет ли в Украине Super App: что принесет нам тренд на встроенные финансы

Тренд на встроенные финансы (Embedded Finance) подхватывает все больше международных компаний, в том числе и в нефинансовой сфере. По последним данным, доход от встроенных финансовых услуг в Европе в 2023 году составил €20–30 млрд. Это составляет примерно 3% от общих банковских доходов. А к 2030 году эта цифра может превысить €100 млрд. Что такое встроенные финансы и как это будет развиваться в Украине?

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Не только е-ком

Простыми словами, встроенные финансы – это интеграция финансовых услуг (открытие счетов, кредиты, страхование) в сервисы нефинансовых компаний, например маркетплейсы. Это позволяет дать покупателю больше услуг в одном месте и улучшить пользовательский опыт.

Конечно, маркетплейс – это наиболее очевидный вариант. Так, в Америке и Европе растет популярность формата BNPL (Buy Now Pay Later), позволяющего купить товар и заплатить за него позже. В Украине, где покупателям важно посмотреть товар перед тем, как приобрести, такой сервис не будет востребован.

Но не ecommerce единственным. Интегрировать финансовые услуги можно и в приложение такси или телеком-провайдера. Будет ли такое в Украине? Посмотрим. Здесь история подобна так называемому Super App. То есть единой платформе, как бы объединяющей множество сервисов в одном приложении.

Как все устроено в других странах

Все мы знаем о WeChat (Китай), поменьше о Paytm (Индия), Gojek (Индонезия) и другие. Эти приложения постепенно развивались и расширяли свои возможности, в которые добавляли финансы. Но западнее Казахстана подобных успешных кейсов нет. То есть уже для Европы такое не работает.

Конечно, Revolut вероятно хотел бы занять место super app, но это, прежде всего, финтех-сервис. И здесь вопрос не в отсутствии крупных игроков в Европе, а в том, что люди не нуждаются в всех сервисах в одном, еще и в онлайне. Некоторые европейцы будут годами ходить к одному менеджеру в банке, потому что он приятный и профессиональный человек. Или покупать еду в одном ресторане за несколько кварталов, потому что там классно готовят мясо. Они выбирают не бизнесы, а людей, которые за ним стоят.

В Украине мы тоже любим локальное, но еще не так сильно привязаны к небольшим местным бизнесам. Однако украинцы очень любят бренды. Мы выберем бренд, который давно знаем и доверяем. Другая важная история – локальные привычки. В частности, доставка. Уже был пример BNPL, но есть и другой момент. В большинстве стран мира товары доставляют домой. Хотят ли люди в нашей стране получать товары домой? Нет, и еще раз нет. Так что это тоже нужно учитывать.

Так что ждать в Украине

Несмотря на все сказанное выше, я уверен, что встроенные финансы в Украине также будут активно развиваться. Где мы сможем их увидеть?

Конечно, на маркетплейсах. Большие игроки будут соперничать за то, чтобы стать незаменимыми для пользователя. То есть, чтобы в одном приложении можно было не только купить товар, но и взять его в кредит или оплату по частям, затем открыть счет или карточку и получить максимально недорогую и удобную доставку. И, безусловно, к этому будут прилагаться еще разные программы лояльности или коллаборации между брендами из разных сфер.

Другой вариант, где мы можем увидеть встроенные финансы – государственные услуги в смартфоне. Уже сейчас можно оплачивать штрафы онлайн. Не исключаю, что вскоре там появится государственный банк, который будет выдавать карточки.

В ближайшее время украинский рынок, в частности электронной коммерции, ожидает все большая интеграция с финансовыми сервисами и новыми технологиями. И уже сейчас мы можем увидеть первые шаги в этом направлении. Как это отразится на пользователе? Его клиентский опыт будет улучшаться, потому что бизнесы будут стараться максимально закрыть все его потребности.