Чи буде в Україні Super App: що принесе нам тренд на вбудовані фінанси

Тренд на вбудовані фінанси (Embedded Finance) підхоплює все більше міжнародних компаній, в тому числі і з нефінансової сфері. За останніми даними, дохід від вбудованих фінансових послуг у Європі у 2023 році склав €20–30 млрд. Це становить приблизно 3% від загальних банківських доходів. А до 2030 року ця цифра може перевищити €100 млрд. Що ж таке вбудовані фінанси і як це буде розвиватися в Україні?

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Не тільки є-ком

Простими словами, вбудовані фінанси – це інтеграція фінансових послуг (відкриття рахунків, кредити, страхування) в сервіси нефінансових компаній, наприклад, маркетплейси. Це дозволяє дати покупцю більше послуг в одному місці та покращити користувацький досвід.

Звісно, маркетплейс – це найбільш очевидний варіант. Так, в Америці та Європі зростає популярність формату BNPL (Buy Now Pay Later), який дозволяє купити товар і заплатити за нього пізніше. В Україні, де покупцям важливо подивитися товар перед тим, як придбати, такий сервіс не матиме попиту.

Але не ecommerce єдиним. Інтегрувати фінансові послуги можна і в додаток таксі чи телеком-провайдера. Чи буде таке в Україні? Побачимо. Тут історія подібна, як і до так званого Super App. Тобто єдиної платформи, як об’єднувала б безліч сервісів в одному додатку.

Як все влаштовано в інших країнах

Всі ми знаємо про WeChat (Китай), трохи менше про Paytm (Індія), Gojek (Індонезія) та інші. Ці додатки поступово розвивалися та розширювали свої можливості, куди додавали фінанси. Але на захід від Казахстану подібних успішних кейсів немає. Тобто, вже для Європи таке не працює.

Звісно, Revolut певно хотів би зайняти місце super app, але це насамперед фінтех-сервіс. І тут питання не у відсутності великих гравців в Європі, а в тому, що люди не потребують всіх сервіси в одному, ще й в онлайні. Деякі європейці будуть роками ходити до одного менеджера в банку, тому що він приємна та професійна людина. Або купувати їжу в одному ресторані за кілька кварталів, бо там класно готують м’ясо. Вони вибирають не бізнеси, а людей, які за ним стоять.

В Україні ми теж любимо локальне, однак ще не так сильно прив’язані до невеликих місцевих бізнесів. Проте, українці дуже люблять бренди. Тож ми оберемо бренд, який давно знаємо та довіряємо. Інша важлива історія – локальні звички. Зокрема, доставка. Вже був приклад BNPL, але є і інший момент. В більшості країн світу товари доставляють додому. Чи хочуть люди в нашій країні отримувати товари додому? Ні, і ще раз ні. Тож це теж потрібно враховувати.

Так що очікувати в Україні

Попри на все вищесказане, я впевнений, що вбудовані фінанси в Україні також будуть активно розвиватися. Де ми зможемо їх побачити?

Звісно, на маркетплейсах. Великі гравці будуть змагатися за те, щоб стати незамінними для користувача. Тобто, щоб в одному додатку можна було не тільки купити товар, але і взяти його в кредит чи оплату частинами, потім відкрити рахунок чи картку і отримати максимально недорогу та зручну доставку. І, безумовно, до цього будуть додаватися ще різні програми лояльності чи колаборації між брендами з різних сфер.

Інший варіант, де ми можемо побачити вбудовані фінанси, – державні послуги в смартфоні. Вже зараз можна оплачувати штрафи онлайн. Не виключаю, що невдовзі там з’явиться державний банк, який видаватиме картки.

Тож найближчим часом український ринок, зокрема електронної комерції, очікує все більша інтеграція з фінансовими сервісами та новими технологіями. І вже зараз ми можемо побачити перші кроки в цьому напрямку. Як це відобразиться на користувачі? Його клієнтський досвід буде покращуватися, бо бізнеси намагатимуться максимально “закрити” всі його потреби.