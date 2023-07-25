CBDC как реакция традиционного финсектора на массовое распространение криптовалют

Все инновации можно условно поделить на две категории. Совершенствующие уже имеющиеся продукты. И так называемые disruptive innovation, которые полностью меняют рынок и устойчивую конкурентную среду.

Криптовалюты принадлежат ко второму типу, ведь они перевернули наши представления о финансах и начали претендовать на значительную часть рынка. Поэтому следующий логический шаг – это массовое внедрение. И именно на этом этапе мы видим, как в общественном пространстве растет количество сомнений.

Криптовалюты ненадежны, это мыльный пузырь – транслируют на аудиторию крупные игроки традиционного финансового сектора. И в то же время инвестируют огромные ресурсы в исследование перспектив CBDC. То есть собственных национальных цифровых валют. Тогда возникает вопрос. Для кого на самом деле криптовалюты представляют угрозу – потребителей или тех, кто хочет сохранить свои позиции на рынке? И является ли CBDC полностью безрисковым решением для массового использования цифровых валют?

Способны ли CBDC заменить криптовалюты?

По сути, и криптовалюты, и CBDC являются цифровыми валютами. Принципиальная разница состоит в том, как и кем они регулируются.

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифровая валюта центрального банка определенной страны или региона. Соответственно, она регулируется валютным органом. А реализуется с помощью базы данных, контролируемой центральным банком, правительством или уполномоченными субъектами частного сектора. То есть это аналог привычной денежной единицы только в электронном виде: электронные гривна, доллар, евро, рупия или любая другая современная фиатная валюта.

В то же время криптовалюты работают на основе блокчейна, не регулируются государственными органами и являются децентрализованными. Такая природа крипт приводит к тому, что стоимость монет постоянно колеблется.

Как правило, именно стабильность CBDC регуляторы используют в качестве основного аргумента в противовес криптовалютам. Якобы контроль центрального банка обеспечивает безопасность инвесторов. В какой-то степени это так. Но только этой весной мы наблюдали масштабный банкопад, вызванный падением Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature и других. От турбулентности действительно не защищен никто. Это обычный процесс для хоть какого рынка. Криптовалютного в т.ч.

Также принципиальна разница в самом подходе. Философии CBDC и криптовалют, если хотите. Криптовалюты создавались именно как альтернатива традиционным финансам. Это территория свободы и инклюзии, где нет чрезмерного государственного контроля, давления, бюрократии и монополии. В то время как CBDC – это только новая форма монополии.

Осознание этих отличий дает четкое понимание того, что CBDC не является заменой криптовалютным монетам. Это просто другой продукт в категории цифровых активов.

Перспективы массового внедрения CBDC

Исследование Bank for International Settlements, опубликованное 10 июля 2023 г., показало очень высокий уровень заинтересованности центральных банков во внедрении CBDC. Согласно результатам, 93% центральных банков разных стран мира на протяжении 2022 года так или иначе приобщились к изучению возможностей внедрения CBDC. Причем акцент сделан на розничном пользователе.

Указанные в исследовании банки представляют 82% населения мира и 94% глобальных финансов. Почти четверть указанных банков пошли еще дальше – они уже тестируют розничные CBDC.

Понятно, что столь резкий рост спроса не возник на пустом месте. Это закономерная реакция на распространение криптовалют и переход в массовое использование. Еще несколько лет назад традиционные финансовые учреждения откровенно иронизировали по поводу возможностей крипты. Сегодня же крупнейшие мировые банки, такие, например, как JP Morgan, имеют в своем штате команды и постоянно набирают людей, занимающихся разработками в области блокчейна.

Это означает, что публичные сомнения в ценности цифровых валют, по сути, только эфемерность. Финсектор ясно понимает перспективы цифровых активов, инвестирует средства в их изучение и внедрение, но на массовую аудиторию транслирует недоверие.

По оценкам аналитиков BIS, к 2030 году в открытом доступе будет уже 15 розничных и девять. оптовых CBDC. На данный момент в мире существует четыре реальных розничных CBDC – на Багамских островах, Восточных Карибах, Ямайке и Нигерии.

Конкуренция или сотрудничество?

Массовое внедрение CBDC, как и криптовалют, однозначно приведет к революции в мире финансов. В действительности это уже произошло. Ведь крупные банки и государственные структуры не могут просто игнорировать крипту. Они обязаны реагировать, конкурировать и пробовать регулировать новый рынок.

По всей видимости, полный переход на цифровые валюты не состоится в ближайшие годы. Но мы точно двигаемся к этому. Это новая реальность. Вопрос в том, кто и как будет ее регулировать. Но нужно ли это вообще?

Я не впервые скажу, что являюсь сторонником подхода умеренной регулировки. То есть в той степени, когда оно не вредит самой сфере. Это одна из причин, почему биржа WhiteBIT активно участвует в создании нормативной базы для цифровых валют в Украине и почему мы выступаем за максимально открытую деятельность бирж.

В то же время CBDC, при всем желании, не способны реагировать на определенные вызовы так же, как криптовалюты. Ведь так или иначе они обременены регулятором. Тогда как криптовалюты обеспечивают положительный эффект диверсификации рисков. – особенно в условиях инфляции. Способны ли на это цифровые валюты, контролируемые правительством?

Это хорошо, что у пользователей появляется все больше вариантов, как они могут инвестировать в цифровые активы. То ли крипту, то стейблкоины или CBDC. В конце концов, это будет иметь положительный эффект для глобальной экономики посредством увеличения эффективности платежей, уменьшения расходов на сами трансакции, доступности финуслуг для разных социальных групп и уменьшения коррупционных рисков. Но возможно это только при гармоничном сосуществовании.