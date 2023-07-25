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Финансы
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CBDC как реакция традиционного финсектора на массовое распространение криптовалют

  • Владимир Носов
    Владимир Носов

    основатель и CEO WhiteBIT

Все инновации можно условно поделить на две категории. Совершенствующие уже имеющиеся продукты. И так называемые disruptive innovation, которые полностью меняют рынок и устойчивую конкурентную среду.

Криптовалюты принадлежат ко второму типу, ведь они перевернули наши представления о финансах и начали претендовать на значительную часть рынка. Поэтому следующий логический шаг – это массовое внедрение. И именно на этом этапе мы видим, как в общественном пространстве растет количество сомнений.

Криптовалюты ненадежны, это мыльный пузырь – транслируют на аудиторию крупные игроки традиционного финансового сектора. И в то же время инвестируют огромные ресурсы в исследование перспектив CBDC. То есть собственных национальных цифровых валют. Тогда возникает вопрос. Для кого на самом деле криптовалюты представляют угрозу – потребителей или тех, кто хочет сохранить свои позиции на рынке? И является ли CBDC полностью безрисковым решением для массового использования цифровых валют?

Способны ли CBDC заменить криптовалюты?

По сути, и криптовалюты, и CBDC являются цифровыми валютами. Принципиальная разница состоит в том, как и кем они регулируются.

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифровая валюта центрального банка определенной страны или региона. Соответственно, она регулируется валютным органом. А реализуется с помощью базы данных, контролируемой центральным банком, правительством или уполномоченными субъектами частного сектора. То есть это аналог привычной денежной единицы только в электронном виде: электронные гривна, доллар, евро, рупия или любая другая современная фиатная валюта.  

В то же время криптовалюты работают на основе блокчейна, не регулируются государственными органами и являются децентрализованными. Такая природа крипт приводит к тому, что стоимость монет постоянно колеблется.  

Как правило, именно стабильность CBDC регуляторы используют в качестве основного аргумента в противовес криптовалютам.   Якобы контроль центрального банка обеспечивает безопасность инвесторов. В какой-то степени это так. Но только этой весной мы наблюдали масштабный банкопад, вызванный падением Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature и других. От турбулентности действительно не защищен никто. Это обычный процесс для хоть какого рынка. Криптовалютного в т.ч.  

Также принципиальна разница в самом подходе. Философии CBDC и криптовалют, если хотите. Криптовалюты создавались именно как альтернатива традиционным финансам. Это территория свободы и инклюзии, где нет чрезмерного государственного контроля, давления, бюрократии и монополии. В то время как CBDC – это только новая форма монополии.  

Осознание этих отличий дает четкое понимание того, что CBDC не является заменой криптовалютным монетам. Это просто другой продукт в категории цифровых активов.  

Перспективы массового внедрения CBDC

Исследование Bank for International Settlements, опубликованное 10 июля 2023 г., показало очень высокий уровень заинтересованности центральных банков во внедрении CBDC. Согласно результатам, 93% центральных банков разных стран мира на протяжении 2022 года так или иначе приобщились к изучению возможностей внедрения CBDC. Причем акцент сделан на розничном пользователе.  

Указанные в исследовании банки представляют 82% населения мира и 94% глобальных финансов. Почти четверть указанных банков пошли еще дальше – они уже тестируют розничные CBDC.  

Понятно, что столь резкий рост спроса не возник на пустом месте. Это закономерная реакция на распространение криптовалют и переход в массовое использование. Еще несколько лет назад традиционные финансовые учреждения откровенно иронизировали по поводу возможностей крипты. Сегодня же крупнейшие мировые банки, такие, например, как JP Morgan, имеют в своем штате команды и постоянно набирают людей, занимающихся разработками в области блокчейна.  

Это означает, что   публичные сомнения в ценности цифровых валют, по сути, только эфемерность. Финсектор ясно понимает перспективы цифровых активов, инвестирует средства в их изучение и внедрение, но на массовую аудиторию транслирует недоверие.  

По оценкам аналитиков BIS, к 2030 году в открытом доступе будет уже 15 розничных и девять. оптовых CBDC. На данный момент в мире существует четыре реальных розничных CBDC – на Багамских островах, Восточных Карибах, Ямайке и Нигерии.  

Конкуренция или сотрудничество?  

Массовое внедрение CBDC, как и криптовалют, однозначно приведет к революции в мире финансов. В действительности это уже произошло. Ведь крупные банки и государственные структуры не могут просто игнорировать крипту. Они обязаны реагировать, конкурировать и пробовать регулировать новый рынок.  

По всей видимости, полный переход на цифровые валюты не состоится в ближайшие годы. Но мы точно двигаемся к этому. Это новая реальность. Вопрос в том, кто и как будет ее регулировать. Но нужно ли это вообще?  

Я не впервые скажу, что являюсь сторонником подхода умеренной регулировки. То есть в той степени, когда оно не вредит самой сфере. Это одна из причин, почему биржа WhiteBIT активно участвует в создании нормативной базы для цифровых валют в Украине и почему мы выступаем за максимально открытую деятельность бирж.

В то же время CBDC, при всем желании, не способны реагировать на определенные вызовы так же, как криптовалюты. Ведь так или иначе они обременены регулятором. Тогда как криптовалюты обеспечивают положительный эффект диверсификации рисков.     особенно в условиях инфляции. Способны ли на это цифровые валюты, контролируемые правительством?  

Это хорошо, что у пользователей появляется все больше вариантов, как они могут инвестировать в цифровые активы. То ли крипту, то стейблкоины или CBDC. В конце концов, это будет иметь положительный эффект для глобальной экономики посредством увеличения эффективности платежей, уменьшения расходов на сами трансакции, доступности финуслуг для разных социальных групп и уменьшения коррупционных рисков. Но возможно это только при гармоничном сосуществовании.  